Politika

MRAČNE NAMERE: Čanak priželjkuje ukrajinski scenario za Srbiju (FOTO)

Novosti online

13. 08. 2025. u 19:48

MILAN Čanak, sin Nenada Čanka i Marije Vasić, otkrio je da blokaderi priželjkuju "majdanski scenario" u Srbiji.

МРАЧНЕ НАМЕРЕ: Чанак прижељкује украјински сценарио за Србију (ФОТО)

Foto: EPA

Na ukrajinskom trgu Majdan, podsetimo, počela je krvava revolucija čiji ishod vidimo danas na Istoku Evrope.

Takav scenario, Čanak priželjkuje za Srbiju.

- Nadam se da polako razumete zašto su se od početka bojali reči "Majdan" - napisao je Čanak.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ALBANCI U ŠOKU: Ne mogu da veruju šta su poljski navijači sad uradili zbog Srbije!

ALBANCI U ŠOKU: Ne mogu da veruju šta su poljski navijači sad uradili zbog Srbije!