"SVAKI SVOG ĆACIJA SAČEKAJTE I NEUTRALIŠITE": Jeziva objava Tadićevog funkcionera (FOTO)

В. Н.

13. 08. 2025. u 15:39

BLOKADER sindikalac Dragoslav Ljubičić iz SDS, stranke Borisa Tadića, objavio je jezivu poruku na društvenim mrežama.

СВАКИ СВОГ ЋАЦИЈА САЧЕКАЈТЕ И НЕУТРАЛИШИТЕ: Језива објава Тадићевог функционера (ФОТО)

Foto: Printskrin

- Svaki svoga ćacija sačekajte i neutrališite - navodi se u njegovoj objavi na mreži X. 

