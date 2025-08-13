Politika

PANTA I IVAN RANA SRPSKOG NARODA NA KIM: Srpska lista povodom dvadeset dvogodišnjice ubistva u Goraždevcu

Dragana ZEČEVIĆ

13. 08. 2025. u 13:50

POVODOM dvadeset dvogodišnjice ubistva srpske dece na Bistrici , Srpska lista saopštava da je nekažnjivost zločina nad Srbina na KiM, dala je podstrek novim zločinima a da je kontitnuitet nepravde duboko urezan u svest našeg naroda i predstavlja težak teret za sve koji veruju u pravdu i istinu.

ПАНТА И ИВАН РАНА СРПСКОГ НАРОДА НА КИМ: Српска листа поводом двадесет двогодишњице убиства у Гораждевцу

Foto d.z.

- Bol porodica i naroda ne prestaje. Saosećamo sa porodicama ubijenih i ranjenih, čiji su životi zauvek obeleženi ovim zločinom. Njihove rane i danas krvare, kao što krvari i rana celog srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Mi kao narod, uprkos svemu, ne odustajemo od traganja za istinom – ko je pucao, ko je naredio, ko je prikrivao, i zašto su krvnici i dalje na slobodi-pitaju iz Srpske liste koji navode da Goraždevac ostaje simbol opstanka i da uprkos svim stradanjima, meštani Goraždevca čuvaju svoja ognjišta, svoju veru i svoj identitet a da će sećanje na Panteliju i Ivana zauvek biti utkano u postojanje srpskog naroda u ovim krajevima.

- Oni su postali simboli našeg postojanja, ali i našeg otpora i upornosti da ostanemo i opstanemo. Država Srbija i Srpska lista nastaviće da pomažu povratnicima i svima koji žive na ovom prostoru, kako bismo zajedno očuvali srpsko ime i život na Kosovu i Metohiji.

