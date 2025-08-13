Politika

SKANDAL NA N1: Umesto izvinjenja gledaocima, odobravanje najstrašnijih psovki upućenih Vučiću (VIDEO)

В.Н

13. 08. 2025. u 10:05

NA N1 televiziji koja je sinoć uživo prenosila divljanje blokadera ispred prostorija SNS u Vrbasu, čule su se i psovke upućene predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću.

Naime, dok je voditelj Mladen Savatović govorio, jedna blokader se ubacio i izgovorio najstrašnije uvrede

- Vučiću, pucao si na decu, je*aćemo ti mamu - rekao je blokader.

Umesto izvinjenja gledaocima, voditelj je rekao da je ovo bila poruka Vučiću jednog revoltiranog građanina.

Bruka i sramota.

