VUČIĆ O STANJU DARKA GLIŠIĆA: Bio sam danas kod njega, on je dobro, stalno se čujemo, sad ga viđa i porodica

10. 08. 2025. u 19:18

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić gostujući na Nacionalnom dnevniku osvrnuo se na stanje Darka Glišića.

Foto: Tanjug

O stanju Darka Glišića

Predsednik je otkrio i nove informacije o stanju Darka Glišića.

- Bio sam danas kod njega, on je dobro, stalno se čujemo, sad ga viđa i porodica. Divna porodica, jedva čeka da se vrati u pun pogon. Za neki dan moći će i da gleda. Još je na intenzivnoj nezi.

