VUČIĆ O STANJU DARKA GLIŠIĆA: Bio sam danas kod njega, on je dobro, stalno se čujemo, sad ga viđa i porodica
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić gostujući na Nacionalnom dnevniku osvrnuo se na stanje Darka Glišića.
O stanju Darka Glišića
Predsednik je otkrio i nove informacije o stanju Darka Glišića.
- Bio sam danas kod njega, on je dobro, stalno se čujemo, sad ga viđa i porodica. Divna porodica, jedva čeka da se vrati u pun pogon. Za neki dan moći će i da gleda. Još je na intenzivnoj nezi.
