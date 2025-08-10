VUČIĆ SAOPŠTIO DOBRE VESTI ZA NAROD: Cene će pasti za 15 do 20 odsto - država će ograničiti marže

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić gostujući na Nacionalnom dnevniku na Pink TV govorio je o ekonomskim merama:

Foto printskrin TV Pink

Govoreći o novim ekonomski merama Vučić je rekao da se rade velike stvari.

- Ne možete kao predsednik a da ne budete opredeljeni da pratite velike stvari. Da se spremate za velike sastanke, ali i da vidie muke svakog čoveka. Problem svakog čoveka, onih koji nisu bogati i besni moraju da budu naša glavna preokupacija. Dali smo sve od sebe sa mojim saradnicima da dođemo do rešenja koja ćemo pretstaviti u narednim danima - kaže Vučić.

Kaže da će raditi na mnogo polja, najmanje pet.

- Uzeli smo modele Mađarske, Rumunije, S. Makedonija da vidimo kako da spustima cene najvećeg dela. Pogledajte kojim su se trikom služili trgovci. Imam protiv da oni budu prebogati i da zarađuju previše, kao i naše banke. Kod nas cena hrane i bezalkoholnih pića je na nivou 95 posto prosečnih cena EU. Ovde nije cena gas i struje kao i u EU, niti su nam plate na nivou evropskih. A znate li kolike su im marže. Od 35 do 42 posto. Kao nemački Lidl, pa su povećali marže sa 18 posto, uduplali ih - kaže Vučić.

Kaže da će im ograničiti maržu i da će imati desetine grupa proizvoda, i očekuje da će ukupno cene u Srbiji pasti od 15 do 20 posto, posebno u prehrambrenom sektoru.

- Da sve to padne do nivoa do 20 odsto i verujte uspećemo.