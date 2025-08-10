Politika

ŠTIMAC U BEČIĆIMA: Vodi revoluciju iz najskupljeg hotela FOTO

В.Н.

10. 08. 2025. u 18:11

BIVŠI košarkaš i blokader Vladimir Štimac nalazi se u Bečićima, u Crnoj Gori.

ШТИМАЦ У БЕЧИЋИМА: Води револуцију из најскупљег хотела ФОТО

Foto: Novosti

Kao što se može videti na fotografiji, Štimac iz najskupljeg hotela u Bečićima vodi revoluciju.

Foto: Novosti

 

