PROMENA U POSLEDNJEM MOMENTU? Bela kuća: Tramp otvoren za samit na Aljasci sa Putinom i Zelenskim
AMERIČKI predsednik Donald Tramp otvoren je za održavanje trilateralnog samita na Aljasci 15. avgusta sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom i ukrajinskim predsednikom Vladimirom Zelenskim, izjavio je zvaničnik Bele kuće, dodajući da je trenutno u planu samo bilateralni sastanak Trampa i Putina.
- Bela kuća trenutno planira bilateralni sastanak sa Putinom na njegov zahtev - rekao je zvaničnik, prenosi Rojters.
NBS je juče objavio, pozivajući se na izjavu visokog američkog zvaničnika i tri osobe koje su obaveštene o internim diskusijama, da Bela kuća razmatra da pozove Zelenskog na Aljasku, gde bi Tramp u petak trebalo da se sastane sa Putinom. U izveštaju se navodi da poseta Zelenskog nije potvrđena i da nije jasno da li će ukrajinski lider na kraju biti na Aljasci na sastancima, ali da to ostaje kao mogućnost.
- O tome se razgovara - naveo je jedan od izvora.
Visoki zvaničnik administracije izjavio je da je takav razvoj događaja „apsolutno“ moguć, prenosi En Bi Si Njuz.
Diplomatske aktivnosti s ciljem okončanja rata u Ukrajini intenzivirane su nakon što se Trampov specijalni izaslanik Stiv Vitkof sastao sa Putinom u Moskvi, uoči roka koji je američki predsednik postavio za postizanje dogovora o prekidu vatre, pod pretnjom uvođenja novih sankcija.
Tramp je, najavljujući sastanka sa Putinom izjavio da će između Rusije i Ukrajine, doći do "razmene teritorija na dobrobit obe strane", što je Zelenski kategorički odbio.
BONUS VIDEO:
"STAZE KOSMETA": Đakovica - Epizoda 1
