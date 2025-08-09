TALAS JEZIVOG NASILJA SE NASTAVLJA: Blokaderi urlali ispred kuće Ane Brnabić, a onda i ispred vile "Mir"

BLOKADERI zgubidani koji mesecima terorišu Srbiju došli su ispred zgrade Ane Brnabić.

FOTO: tANJUG/MILOŠ MILIVOJEVIĆ (STF)

Nakon što su održali govorancije ispred Pink televizije, zgubidani nastavljaju svoj ludački pir i urlaju ispred zgrade predsednice Skupštine Srbije.

Ovo je nastavak nacističke politike u okviru koje su blokaderi dolazili ispred kuće Miloša Vučevića, Žarka Mićina, Maje Gojković, Dine Vučinić, ali i glavnog urednika Informera Dragana J. Vučićevića.

Očekivano, njihov skup iz minuta u minut prati i tajkunska televizija N1.

I ovoga puta, našoj novinarki upućene su gnusne pretnje i uvrede.

(Informer)

