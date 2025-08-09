Politika

TALAS JEZIVOG NASILJA SE NASTAVLJA: Blokaderi urlali ispred kuće Ane Brnabić, a onda i ispred vile "Mir"

В.Н.

09. 08. 2025. u 22:07

BLOKADERI zgubidani koji mesecima terorišu Srbiju došli su ispred zgrade Ane Brnabić.

ТАЛАС ЈЕЗИВОГ НАСИЉА СЕ НАСТАВЉА: Блокадери урлали испред куће Ане Брнабић, а онда и испред виле Мир

FOTO: tANJUG/MILOŠ MILIVOJEVIĆ (STF)

Nakon što su održali govorancije ispred Pink televizije, zgubidani nastavljaju svoj ludački pir i urlaju ispred zgrade predsednice Skupštine Srbije.

Ovo je nastavak nacističke politike u okviru koje su blokaderi dolazili ispred kuće Miloša Vučevića, Žarka Mićina, Maje Gojković, Dine Vučinić, ali i glavnog urednika Informera Dragana J. Vučićevića.

Očekivano, njihov skup  iz minuta u minut prati i tajkunska televizija N1.

I ovoga puta, našoj novinarki upućene su gnusne pretnje i uvrede.

(Informer)

BONUS VIDEO:

Blokaderi prekrečili srpsku zastavu u Novom Sadu

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OSVOJI KARTE ZA EVROBASKET 2025 i navijaj svim srcem za Srbiju

OSVOJI KARTE ZA EVROBASKET 2025 i navijaj svim srcem za Srbiju