DOK GOD JE PICULA IZVESTILAC - IZLOŽBA O "OLUJI" OSTAJE: U Ministarstvu za evropske integracije postavljene fotografije iz zločinačke akcije

DOK god Tonino Picula bude izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, svako ko od njegovih kolega, zvaničnika iz EU bude dolazio u prostorije Ministarstva evropskih integracija, videće šta "Oluja" predstavlja za srpski narod. Potresnim fotografijama koje su nastale tokom zločinačke akcije u avgustu 1995. godine u kojoj je sa svojih vekovnih ognjišta proterano 250.000 Srba, a oko 2.000 ubijeno, želimo da pokažemo čime se gospodin Picula hvali i zašto to predstavlja vrhunac uvrede za naš narod.

Foto: D. Milovanović

Ovako, za "Novosti", govori ministar za evropske integracije Nemanja Starović, objašnjavajući da izložba predstavlja institucionalni odgovor na, kako je rekao nedopustiv i uvredljiv gest izvestioca EP za Srbiju Tonina Picule, koji se na 30. godišnjicu "Oluje" pohvalio da je učestvovao u toj akciji, objavivši na društvenim mrežama fotografiju u uniformi hrvatske vojske i sa puškom u ruci.

Ministar Starović podseća da Piculin negativan odnos prema Srbiji nije novost, te da su i Vlada i Narodna skupština Srbije više puta ukazivali na štetnost njegovog imenovanja, pogotovo zbog prakse da izvestioci za zemlje u regionu dolaze iz susednih država.

- To bilateralizuje i opterećuje proces proširenja EU. A ova poslednja objava, na godišnjicu zločinačke akcije, predstavlja vrhunac uvrede - ističe Starović. - Nastavićemo da o ovome govorimo svim zvaničnim i nezvaničnim kanalima, a lično mislim da je neodrživo i nedopustivo da Picula ostane na toj poziciji.

On je poručio da Ministarstvo evropskih integracija ne može da utiče na to koga će EP imenovati za izvestioca, ali da ima pravo i obavezu da ukaže šta ta osoba predstavlja srpskom narodu. Starović je ukazao da Picula, nakon imenovanja za izvestioca za Srbiju, "više nije samo hrvatski političar, već predstavlja lice EP i EU prema Srbiji, a to lice se pokazalo veoma ružnim i uvredljivim, pogotovo na godišnjicu zločinačke akcije 'Oluja'."

Brisel ćuti i na Tompsona Komentarišući i proslavu "Oluje" u Hrvatskoj i koncert Marka Perkovića Tompsona, ministar je ocenio da se radi o "najvećoj manifestaciji neonacizma i neofašizma u Evropi posle Drugog svetskog rata" i kritikovao odsustvo adekvatne reakcije Brisela. Istakao je da Srbija ima moralnu i istorijsku obavezu da neguje kulturu sećanja, kako prema precima i žrtvama, tako i prema budućim generacijama.

Ministar dodaje i da Piculin potez direktno šteti evropskim integracijama Srbije ali i odnosu srpske javnosti prema EU:

- Mi smo tu da štitimo naše interese i radimo na punopravnom članstvu, ali ne po cenu poniženja i uvreda. Dok sam na čelu ovog resora, to se neće dešavati - rekao je Starović.