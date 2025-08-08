VUČIĆ VRATIO ŽAKLINU NA FABRIČKA PODEŠAVANJA: Predsednik odgovorom rasturio Tatalović

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić na konferenciji za novinare brutalno je odgovorio Žaklini Tatalović, novinarki N1, koja je pokušala da ga isprovocira ne pitanjem, već konstatacijom zašto se on "plaši da raspiše izbore".

- Vi u stvari niste postavili pitanje, već ste želeli da konstatujete kao deo medijske platforme koja učestvuje u rušenju vlasti. Nije pitanje kako će vas neko nazivati, manjina ili većina. U decembru mesecu kada sam shvatio da su demonstracije skupo plaćene i organizovane spolja da je reč o obojenoj revoluciji, rekao sam: "Molim vas da idemo na referenfum, savetodavni, moja glava, moja funkcija". Odbili su i rekli da je zamka. Ponudio sam izbore, rekli su "ne, ne, svako ko prihvati Vučićeve izbore je izdajnik, a njega ćemo obesiti na Terazijama ako raspiše izbore". Šest meseci su nas lagali da se ne bave politikom i da neće izbore, blokirali naše puteve i ulice, maltretirali građane, napravili ruglo i svinjce od naših fakulteta i univerziteta. Osim što su napravili brlog, a tako bi im i država izgledala, ni to im nije bilo dovoljno. Nastavili su sa tim posle i sa šikaniranjem po kućama - naglasio je Vučić.

Potom je pojasnio sve o izborima.

- Dobro je da su se konačno setili ko je nadležan u ovoj zemlji, razgovarali su dosad o tome, doduše sa dvojicom ustaša koji su im heroji, braća, divni ljudi, ali njihov predsednik nije zaslužio ni da dobije priliku ni za razgovor. Onda su se setili da kažu da sam kukavica, nemam problem s tim. Izbori će biti kada nadležni državni organ bude doneo odluku u skladu sa Ustavom i zakonom, oni će naravno da pobede na njima, ali ja nemam problem s tim, neka naprave svinjac i od države. Ako pobede mi ćemo da čestitamo, ali neka se ne raduju unapred da ne bude kao u Zaječaru i Kosjeriću - naveo je Vučić.