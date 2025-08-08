"TRI TAČKE NAPADA NA SRBIJU": Vučić otkrio šta se krije iza prljavog plana blokadera

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić istakao je da blokaderi u sprezi sa pojedinim tužiocima i sudijama pokušavaju da ruše državu i otkrio tri tačke napada.

- Želeli ste da nešto konstatujete kao deo medijske platforme koja učestvuje u protivzakonitim radnjama i pokušaju rušenja legitimne i legalno izabrane vlasti. Ali na to smo već naučili, ništa novo. Odgovoriću vam sa potpunim mirom. Nije pitanje kako će vas neko nazivati - mogu i manjina i većina da vas nazivaju kako god želite. U decembru mesecu kada sam dobro shvatio da su u pitanju demonstracije koje su organizovanje spolja, skupo plaćenre spolja, da je reč o obojenoj revoluciji, rekao sam - molim vas idemo na referendum savetodavni, moja glava, samo 50% plus jedan glas i ja više nisam predsednik. Odbili su, rekli da je zamka. Ponudio sam izbore. Rekli su - svako po prihvati Vučićeve izbore taj je izdajnik, a Vučića ćemo da vešamo na Terazijama ako raspiše izbore. Onda su nas 6 meseci lagali sve vreme, kako neće izbore i ne bave s politikom. Šest meseci su postavljani lažna pitanja, tobož ih nešto drugo interesujuči. Na kraju smo shvatili da ih je zanimala samo politika. Pritom su nezakonito blokaderi oupirali naše puteve, ulice, maltretirali građane, nisu im dali da se kreću slobodno. Na kraju napravili brlog i svinjce od naših fakulteta, a tako bi nam i država izgledala. Ni to im nije bilo dovoljno. Nastavili su da maltretiraju građane, da ih obilaze po kućama, šikaniraju na svakom mestu... Njihova krivica je samo što misle drugačije - kazao je predsednik tokom obraćanja iz Palate Srbija.

Vučić se potom osvrnuo na blokadere tužioce i sudije.

- Pogledajte nam blokadere tužioce i sudije. Ovo je smisao obojene revolucije. Pogledajte šta je napadnuto i koji se predmeti prave. Jedan predmet koji bi trebalo da sruši sve kineske investicije i srpsko-kinesku saradnju. Napadaju Generalštab, da bi se srušila saradnja sa Donaldom Trampom i SAD, jasno vam je po čijem nalogu. Napadaće turski tok i saradnju sa Rusijom. To će biti tri tačke napada, direktno tri tačke napada. Samo da se zna sa kime ne sme da se sarađuje i da se zna ko mora da bude gazda u Srbiji, a da to ne sme da bude niko iz Srbije. Malo ko je razmišljao o tome. Samo da vidite i shvatite koliko i na koj način je sve to od spolja organizovano - rekao je predsednik.

- Što se tiče izbora, dobro je da su se konačno setili ko je nadležan u ovoj zemlji. Bili su im nadležni svi mogući ambasadori, nadležan im je bio Bartulica i Picula. Dokazalo se da je reč o dvojici istaknutih ustaša, i počinilaca najtežeg etničkog čišćenja na evropskom tlu posle Drugog svetskog rata. To su im heroji, braća, divni ljudi. I to verovali ili ne, baš protiv Srba. Ali njihov predsednik nije zaslužio da dobije ni razgovor, to sam nudio i njima, i šefu blokadera sa Beogradskog univerziteta, i drugima. A onda su se setili da kažu da sam kukavica. Ja nemam problem sa tim. Oni su veoma hrabri, naročito kad napadaju žene, a naročito novinarke koje im se ne dopadaju i čiji im se stav novinarski ne dopada. Oni su zato veoma hrabri. Izbori će biti kada nadležni državni organ bude doneo odluku, u skladu sa Ustavom Republike Srbije i zakonom. Oni će verovatno da pobede, kažu da su veliki favoriti. Ja im to priznaje, ali ne mogu da mi oduzmu pravo da se sa političkim istomišljenicima, onima koji ne žele da naprave brlog od ove zemlje borim protiv onih koji bi da naprave svinjac i brlog od ove zemlje. Ako pobede, mi ćemo da im čestitamo. Prvo da mi prebrojimo glasove iz kutija, pa ćemo onda pobede da proglašavamo, da ne bude kao što je bilo u Zaječaru i Kosjeriću - naveo je Vučić.