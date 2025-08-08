Politika

"SRPSKA UVEK MOŽE DA RAČUNA NA PODRŠKU SRBIJE" Vučić: Od onih u Sarajevu nisam ništa bolje ni očekivao

08. 08. 2025. u 11:40

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić govorio je o Miloradu Dodiku i najavljenom referendumu.

СРПСКА УВЕК МОЖЕ ДА РАЧУНА НА ПОДРШКУ СРБИЈЕ Вучић: Од оних у Сарајеву нисам ништа боље ни очекивао

Foto: Tanjug/Dimitrije Grol

Ističe da se ne mešamo u konkretne taktičke ili bilo kakve akcije koje preuzima rukovodstvo u Republici Srpskpoj i tamošnje političke snage. 

- Naše je da ukazujemo na pravo, postojanje prava, poštovanje i nepoštovanje Dejtosnkog sporazuma. Na taj način Srpska uvek može da računa na podršku Srbije. Naša se pozicija neće menjati. Razumemo kompleksnost situacije i bezbroj problema koji sada postoje. Nadam se da će stvari biti rešavane mirnim putem i da će u potpunosti biti očuvana regionalna stabilnost. Voleo bih da su neki u međunarodnoj zajedni bolje razumeli potrebu razgovora i dijaloga, a ne donošenja prekih odluka. Od onih u Sarajevu nisam ništa bolje ni očekivao. To će biti cilj Srbije u narednom periodu - navodi predsednik u svom obraćanju iz Palate Srbija.

