OGLASILA SE BRITANSKA AMBASADA: Vučić i Pirs razgovarali o situaciji na KiM i u BiH

KAKO se navodi na društvenoj mreži Iks ambasade Velike Britanije u Srbiji, razgovor je obavljen u sredu, 6. avgusta.

Foto: Tanjug

Ambasada Velike Britanije u Srbiji saopštila je danas da je specijalna izaslanica te zemlje za Zapadni Balkan, razgovarala sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem o dijalogu Beograda i Prištine i tom prilikom ona je izrazila zabrinutost zbog najnovijih tenzija između Beograda i Prištine i potrebu da se preostala pitanja reše putem dijaloga uz posredstvo Evropske unije.

"Lejdi Karen Pirs, specijalna izaslanica za Zapadni Balkan, razgovarala je juče sa predsednikom Vučićem o svojoj zabrinutosti zbog najnovijih tenzija između Srbije i Kosova i potrebi rešavanja preostalih pitanja putem dijaloga uz posredstvo EU", navodi se u objavi.

Vučić i Pirs su, ističe se razgovarali i o dešavanjima u Bosni i Hercegovini.

Pirs je tom prilikom rekla i da se raduje što će dočekati predstavnike Srbije na sastancima samita Berlinskog procesa u Velikoj Britaniji koji će se održati u oktobru.

(Tanjug)

BONUS VIDEO-