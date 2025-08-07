Politika

OGLASILA SE BRITANSKA AMBASADA: Vučić i Pirs razgovarali o situaciji na KiM i u BiH

Dimitrije Krsmanović

07. 08. 2025. u 16:53

KAKO se navodi na društvenoj mreži Iks ambasade Velike Britanije u Srbiji, razgovor je obavljen u sredu, 6. avgusta.

ОГЛАСИЛА СЕ БРИТАНСКА АМБАСАДА: Вучић и Пирс разговарали о ситуацији на КиМ и у БиХ

Foto: Tanjug

Ambasada Velike Britanije u Srbiji saopštila je danas da je specijalna izaslanica te zemlje za Zapadni Balkan, razgovarala sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem o dijalogu Beograda i Prištine i tom prilikom ona je izrazila zabrinutost zbog najnovijih tenzija između Beograda i Prištine i potrebu da se preostala pitanja reše putem dijaloga uz posredstvo Evropske unije.

"Lejdi Karen Pirs, specijalna izaslanica za Zapadni Balkan, razgovarala je juče sa predsednikom Vučićem o svojoj zabrinutosti zbog najnovijih tenzija između Srbije i Kosova i potrebi rešavanja preostalih pitanja putem dijaloga uz posredstvo EU", navodi se u objavi.

Vučić i Pirs su, ističe se razgovarali i o dešavanjima u Bosni i Hercegovini.
Pirs je tom prilikom rekla i da se raduje što će dočekati predstavnike Srbije na sastancima samita Berlinskog procesa u Velikoj Britaniji koji će se održati u oktobru.
(Tanjug)

BONUS VIDEO-

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

ZAŠTO RAT U UKRAJINI JOŠ TRAJE? Orban krivi Trampa: Nije dovoljno jak! Mađar okrenuo leđa američkom lideru?
Svet

0 0

ZAŠTO RAT U UKRAJINI JOŠ TRAJE? Orban krivi Trampa: "Nije dovoljno jak!" Mađar okrenuo leđa američkom lideru?

MAĐARSKI premijer Viktor Orban dosad je bio jedan od najvernijih evropskih saveznika Donalda Trampa, posebno kada je reč o ratu u Ukrajini i obećanjima o brzom postizanju mira. Ali tokom vikenda po prvi put javno je kritikovao američkog predsednika, poručivši da Tramp, barem zasad, nije pokazao dovoljno snage da uveri evropske lidere da zaustave rat.

06. 08. 2025. u 16:06

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
PARTIZAN JURI ZALIHU ZA REVANŠ NA OSTRVU: Hibernijan je protiv Danaca pokazao da se ne plaši da napadne i u gostima

PARTIZAN JURI ZALIHU ZA REVANŠ NA OSTRVU: Hibernijan je protiv Danaca pokazao da se ne plaši da napadne i u gostima