"VREME ODGOVORNOSTI DOLAZI" Vučić: U nekim strukturama je velika žurba i još veća panika (VIDEO)

VREME odgovornosti dolazi, zato je u nekim strukturama velika žurba i još veća panika, izjavio je predsednik Aleksandar Vučić.

Komentarišući to što je tužilac Aleksandar Barac potpisao naredbu za početak istrage protiv Tomislava Momirovića i Gorana Vesića, sa Sardinije, sa odmora, Vučić kaže:

- Neću i ne želim da ulazim u sve detalje, ali se njima žurilo, zato što su napravili dogovor. To vam je taj deo uvezane, da ne kažem mafijaške strukture, ali uvezanih struktura u tužilaštvu i pravosuđu. Jer su oni znali da im je potrebno da to završe, da moraju da završe u petak, da bi imali svog sudiju za prethodni postupak, koji će da odredi pritvor, jer posle devet meseci, niko živ ne bi odredio pritvor. Ali, to su sve te kombinacije koje rade, i zato je bio potreban taj potpis. Čovek otišao da se brčka na Sardiniju, u užasnom i lošem Vučićevom režimu.Teško mu ide da ode do Porto Đerva, malo da okvasi noge. Ali, nije on potpisao, nego je za njega neko drugi potpisao, to vam govori samo o žurbi i o tome kako je to sve nesolidno rađeno. Nego, danas im je dan za tu "Oluju", danas ili sutra, evo čekam da vidim kako će da im ide ta "Oluja" - rekao je Vučić, tokom obilaska radova na izgradnji brze saobraćajnice Slepčević - Badovinci.