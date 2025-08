"DAĆEMO SVE OD SEBE DA ČUVAMO MIR, I MOLIM DODIKA I SVE U RS DA ČUVAJU MIR" Vučić: Živeće Republika Srpska i ništa joj nećete moći

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić ukazao je na licemerje Zapada.

Printskrin

- Mi mali smo ti koji greše, ali zato što nećemo da budemo sluge i podanici. Srbi hoće svoju slobodu i ne pita za cenu i naučite to već jednom! Kažu "vladavina prava", a vladavina prava je to da se nasmejete, a zaboravili ste ovo — pre 3 i po godine smo imali izbore na severu KiM, priznali su izbore sa 2 odsto izlaznosti, i to je bila demokratija? Sram vas bilo, barabe! Vodili ste me u Moldaviju, rekli ne, nećemo to prihvatiti, strpite se. Nisu se desili izbori, četiri godine su okupatori upravljali tim opštinama - rekao je i dodao:

- Našli su sluge, ali malo takvih ima. Najveći deo srpskog naroda neće da se odrekne svog srpskog imena i prezimena, i ne diramo u tuđe države, samo hoćemo da čuvamo svoje srpskog ime i prezime. Ne razumete šta radite, mislite da možete da nas unizite i uplašite, ali nećemo da vas služimo. Daćemo sve od sebe da čuvamo mir, i molim Dodika i sve u RS da čuvaju mir. Molim sve u Republici Srpskoj da se borite za očuvanje i opstanak Republike Srpske. A ja imam odavde da poručim — samo da vam kažem, garantujem u ime Republike Srbije i u moje ime biće i živeće Republika Srpska i ništa joj nećete moći, svi zajedno! - kazao je on.