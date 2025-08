"DRŽAVA SRBIJE JE ISPRED SVIH PARTIJA" Vučić: Na milion napada na mene ide jedan napad na njih, na Zukorlića i druge

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić nakon održane sednice Saveta za nacionalnu bezbednost odgovorio je medijima na pitanje i rekao da je država Srbija ispred svih partija.

- A što se tiče pitanja o SDP, pa i SPS, pa i drugima. Kad god nekoga pitate, od tih manjih stranaka, uvek im je teško, uvek je muka, uvek su izloženi napadima, uvek ne spavaju noćima, između dve vatre su. Naravno da su između dve vatre kada nikada nijedan stav nisu jasno zauzeli. A inače na milion napada na mene ide jedan napad na njih, na Zukorlića i druge. Otprilike to je proporcija.

Zamislite mene da ih zovem svaki dan da im kukam kako mi je teško. Napravili su tu unutrašnju dramu u kojoj su uvek junaci kojima je nešto teško. Iako imaju sve privilegije vlasti, imaju direktora koliko hoće, poslovodnih organa, šefova, sve što hoće. Kao i našima. Kada dođete u SNS na glavni odbor, taman bi sve bilo potaman, iako imaju najveću odgovornost, al da nije ovih koalicionih partnera. Ljudi, niko vam nikada ugoditi neće, a negde je i prirodno. Ljudi uvek traže što veću vlast, a što manje odgovornosti.

Da ih neko što manje dira i napada, a da oni mogu o svakome da kažu šta hoćeš, još da glume žrtve i uvek uvređene. Baš me briga i o čemu i šta su razgovarali. Ako budu hteli da razgovaraju sa mnom slobodno, naredne nedelje, ako neće baš me briga. I za SDP, i za SPS, i za SNS, za sve druge. Država Srbije je ispred svih partija, i građani Srbije su iznad svih, a ta kukumavčenja me ne zanimaju ni najmanje - naglasio je on.