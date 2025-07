VUČIĆ: Zdravlje i život ljudi za nas je najisplativija investicija (VIDEO)

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić podelio je deo svog govora nakon obilaska novoosnovanog Centra za palijativno zbrinjavanje Univerzitetskog kliničkog centra Srbije (UKC) u okviru nekadašnje Kovid bolnice u Batajnici.

FOTO TANJUG/ JADRANKA ILIĆ/

- Zdravlje i život ljudi za nas je najisplativija investicija - poručio je Vučić.

- Na ovom spratu biće centar za palijativu i upravo je to dokaz da moramo da brinemo više pre svega o starijim ljudima, ali i o svim drugim ljudima za koje ne bi bilo mesta, koje imaju neretko i potrebe da se duže zadržavaju u bolnici, a koji imaju i otežano kretanje i otežano disanje i da uvek mogu da budu zbrinuti uz najmodernije instrumente", rekao je Vučić.

On je istakao da će takvi ljudi biti zbrinuti u veoma modernoj bolnici.

- I naravno ovo ćemo iskoristiti, koliko sam razumeo, jer ima potrebe i za određenim onkološkim pacijentima kao i pacijentima na hemodijalizi, za čitavo ovo područje, dakle od Nove Pazove, Batajnice do Zemuna da bude dodatni i specijalni dom zdravlja koji bi brinuo o primarnoj zdravstvenoj nezi. Jer ovo je mesto koje za razliku od svih drugih domova zdravlja na području Ugrinovaca, Busija, Šangaja, Batajnice, Zemun polja, pa sve do Altine ne postoji ni jedan dom zdravlja koji bi bio na ovakav način opremljen i verujem da bi to u mnogome značilo, govorim naravno i o ljudima na Galenici i o svim drugim okolnim naseljima, dakle koji bi ovo mogli da iskoriste na najbolji način - istakao je Vučić.

- Ja sam srećan što će ljudi moći da dobiju bolju negu, veću zdravstvenu značajniju, zdravstvenu zaštitu, jer to je deo životnog standarda, dakle svaka nova sprava, svaki novi aparat briga više jer nije to samo odnos da li je neko zdrav ili ne, briga u ljudima da se ljudi osećaju da su najtoplije primljeni, da neko vodi računa o njima, da uvek naiđu na osmeh, da uvek naiđu na brigu, da umire savest, da mogu bez problema da očekuju sutrašnji dan ne brinući da li im se nešto događa i naravno time produžimo životni vek naših građana - istakao je Vučić.