U RUMI ĆE DA SVIRAJU KRAJ? Vučić: Možda se umore od obilasa fabreka koje sam tamp napravio

PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, reagovao je na najavu skupa blokadera zgubidana u Rumi.

Foto Novosti

On je na svom Instagram nalogu napisao:

Predsedniče, dok se Srbija gradi, ono što je već izgrađeno, mislim na auto-put Miloš Veliki, sinoć blokaderi blokiraju, za sutra su najavili nekakav veliki skup u Rumi i kažu da će tada svirati kraj. Pa kako glčedate na to?

U Rumi će da sviraju kraj?

Možda, umoriće se ljudi ako bude trebalo da obiđu sve fabrike koje sam u Rumi napravio.

To je uredu, to je dobro iskustvo, pravo iskustvo. Šta više pet ili šest fabrika sam otvorio u Rumi. Zato Ruma danas ima i pare na računu i sve drugo. A to je razlog ljudi, nije Ruma više dužna kao u njihovo vreme,nego sada ima mnogo para na računu, fabrika, sve rešeno, pa ajd da se malo dočepaju vlasti. Ok je to, da obiđu sveto da vide kako je urađeno, da shvate kako se naporno radi,teško, ambiciozno, mnogo energije se uloži, rada, tako da je to dobro.