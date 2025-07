VUČIĆ OBIŠAO RADOVE NA IZGRADNJI DUNAVSKOG KORIDORA: Nismo ovoliko gradili 60 godina, guramo Srbiju napred (VIDEO)

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić obišao je radove na izgradnji Dunavskog koridora. Početak obilaska radova planiran je za 18.00 časova, saopštila je Služba za saradnju s medijima predsednika Republike.

Foto: Instagram/buducnostsrbijeav

Vučić je rekao da radimo samo sa kineskim kompanijama koje imaju podršku predsednika Sija.

Kineska kompanija Šandong ima podršku kineske ambasade, potvrdio je ambasador NR Kine u Srbiji.

Kad je u pitanju najava skupa u Rumi blokadera, kaže da će se ljudi umoriti ako moraju da obiđu sve fabrike koje je u Rumi napravio.

- Pet ili šest fabrika sam otvorio u Rumi. Zato Ruma danas ima i pare na računu i sve drugo... To je razlog. Nije Ruma više dužna kao u njihovo vreme, nego ima mnogo para na računu, fabrika, pa da se malo dočepaju vlasti... Ok je to... Obiđu sve to, vide kako je urađeno, da shvate kako se naporno radi, teško, ambiciozno i mnogo energije se uloži - kazao je Vučić.

Kaže da je on kriv i za to što Jovo Bakić da će "on biti odgovoran ako mu se nešto desi" i što Emir Kusturica kaže da je Vučić kriv što on ne plaća porez.

- Za sve sam ja kriv. Šta ćete... Takva je atmosfera napravljena. Ne mogu da odgovaram ni jednom, ni drugom za gluposti koje izgovaraju, posebno ne onima koji svakoga dana pozivaju na nečenje dinstsanje, prženje, pečenje, ubijanje, plivanje po Dunavu... Njihova stvar. Nešto je tu drugo u pitanju. Postoje ljudi koji žive drugačiju društvenu realnost - kazao je on.

Kaže da ne može da mrzi kao što njega mrze.

- Nek se udave u svojoj mržnji - izjavio je Vučić.

Foto Novosti

Kaže da kada ih samo pogledate, a da im taj pogled nije mio, vi ste im "pripremili ubistvo".

- Najsmešnija priča je bila kada je gospodin Veran Matić tražio da se iz digitalnog pritvora pusti čovek koji je objavio javno telefon Ane Brnabić. Kada su objavili telefone nekih drugih, onda je to poziv na ubistvo, a ovo je valjda poziv na kolače - kazao je on.

Ističe da su zamena teza i svakodnevne laži nešto sa čim se suočavamo u obojenim revolucijama.

- Jedan od njih liči na ozbiljnog čoveka i kaže da su oni samo "mirno sedeli na auto-putu". Oksimoron! Šta pričaš, čoveče? Mirno si sedeo na auto-putu? Jesi li ti čist? Šta ti je u glavi? Čist je! Problem je što živi drugu društvenu realnost, van normi, van zakona jer su njegove društvene norme koje mu je nametnula neka televizija drugačije i od zakona i od stvarnog života. On misli da nije ništa prekršio - izjavio je Vučić.

Kaže da su do juče zvali na ubistvo svih njih i govorili da će da plivaju, a onda se žale da je neko o nekome nešto objavio.

Ističe da su policajci bili dobri i fini prema blokaderima na auto-putu Miloš Veliki.

- Alal im vera kako su to izveli, neverovatno nešto - ističe Vučić.

Kaže da danima pričaju kako su oni "oplemenili SKC".

- Kao da smo mi svi retardirani. Uništili su SKC... Od donjeg veša, čarapa... Pri tome, pokrali su sve što su stigli da ukradu. Oni kreiraju drugu stvarnost, da su to "oplemenili". Ti njihovi ljudi a priori će za sve što ja kažem da kažu da je laž. Kao da je Goca Uzelac to tamo donela. Imalo je mnogo gorih stvari od onoga što je pokazala i da se vidi kako izgleda ta "moderna" i taj "futurizam" - rekao je Vučić.

Najsmešnija je bila reakcija sa N1 da je neko nekoga "grubo odgurnuo".

- Šta radiš ti na auto-putu? To je kršenje zakona, a žandar je bio grub? Nije on maneken ili glumac, nego žandarm i sprovodi zakon! A, kada Gordanu Uzelac i Draganu Ćendić udare u glavu, e onda imaju pravo na to? - kazao je Vučić.

Šandong dobro radi Beograd - Zrenjanin i idu ispred roka, kaže on.

- Ide i Zrenjanin - Novi Sad. Napraviće se trougao: Beograd, Zrenjanin, Novi Sad. To će biti fantastična stvar. Uskoro ubrzavamo radove na smajliju. Mnogo toga moramo da uradimo. Biće ogromna stvar kada se završi Čačak - Kraljevo - izjavio je Vučić.

Kaže da Šandong ne kasni ni dana.

- Ljudi će uskoro moći da posete istok Srbije, možda i najlepši deo naše prelepe zemlje, da dođu da vide ovu lepotu. Do marta ćemo sve da završimo. Nismo ovoliko radili 60 godina - naveo je on.

Kaže da mu je Si rekao u Moskvi da kaže šta hoće i da će to dobiti.

- Bio sam u šoku. Rekao sam da, ako može neka fabrika - kazao je Vučić.

Podsetio je kako je Milan Stojadinović Ribentropu rekao, kada mu je nudio skup automobil da ne mogu da prime tako skup poklon, a Ribentrop mu kazao da onda automobil košta jednu marku.

- Onda ću dva da uzmem - rekao je Stojadinović, podseća Vučić.

Predsednik Vučić je 22. februara ove godine prisustvovao svečanom otvaranju deonica Dunavskog koridora od skretanja sa auto-puta prema Nišu do Požarevca i od Velikog Gradišta prema Golupcu, u dužini od 32 kilometra.

Otvoreno je je za saobraćaj 21 km od Male Krsne, odnosno od skretanja sa auto-puta do Požarevca i od Velikog Gradišta do Ponikvi još 11 km.

Tada je rečeno da ostaje još da se završi 36 kilometra, a kineska kompanija Šandong je najavila će radovi biti završeni do kraja godine. Ceo Dunavski koridor će, kako je ranije najavljeno, biti otvoren za saobraćaj u februaru ili martu 2026.

Kada bude gotova cela brza saobraćajnica od Beograda do Golupca će se stizati za samo sat i 20 minuta, a od Beograda do Požarevca za 50 do 55 minuta.

Ukupna dužina brze saobraćajnice je 67,94 kilometra, u okviru koje će biti izgrađena 62 objekta. Brza saobraćajnica je projektovana za brzinu od 100 kilometara na sat.

Gradnja brze saobraćajnice je počela u novembru 2021. godine, a radovi su vredni 337 miliona evra. Izvođač radova je kineski Šandong, a podizvođači su firme iz Srbije.