OPTUŽNICA PROTIV BLOKADERA: Među teroristima i potpredsednik Parandilovićeve stranke

VIŠE javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv šestorice okrivljenih zbog postojanja opravdane sumnje da su od 21. do 25. juna 2025. godine pripremali nasilnu promenu vlasti u Republici Srbiji, a protiv dvojice od njih i zbog neovlašćenog držanja i nošenja vatrenog oružja i municije.

Foto: RTS Printskrin

Optužnicom, koja je predata Višem sudu u Beogradu na odluku o potvrđivanju Ivan Matović, Novica Antić, Branko Momčilović, Aleksandar I, Vidan Koljagić i Srđan Gajović terete se za krivično delo Pripremanje dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Srbije iz člana 320. u vezi krivičnog dela Pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja iz člana 309. Krivičnog zakonika.

Ivan Matović i Branko Momčilović terete se i za krivično delo Nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija iz člana 348. KZ.

Tužilaštvo je predložilo sudu da Ivanu Matoviću, Novici Antiću i Branku Momčiloviću, produži pritvor, a Aleksandru I. i Vidanu Koljagiću da produži meru zabrane napuštanja stana da ne bi u kratkom vremenskom periodu ponovili krivično delo.

Postoji opravdana sumnja da su okrivljeni 21. juna oko 13 časova u jednom ugostiteljskom objektu u Kraljevu, pripremali izvršenje krivičnog dela, odnosno da su se dogovarali, planirali i organizovali sa drugim izvršenje krivičnog dela u nameri ugrožavanja ustavnog uređenja Srbije.

Ivan Matović, Branko Momčilović, Vidan Koljagić, Aleksandar I. i Novica Antić su se sastali u pomenutom ugostiteljskom objektu kojom prilikom su najpre razgovarali o protestu koji je bio održan 15. marta 2025. godine u Beogradu.

Ivan Matović je tom prilikom rekao:

"Petnaestog je bilo, prvo, neće da bude onoliko ljudi, biće manje, što je dobro, što je dobro, ono je previše ljudi. Drugo, ono je mnogo ljudi, ja sam doveo maltene celu zapadnu Srbiju, 10.000 ljudi je bilo iza mene, meni je 100 ljudi taj dan, idu pored mene, ja nosim onaj megafon, idem ispred one šetalice, svaki drugi, naših godina, ne deca, mi je prišao i rekao - Brate, ne vraćamo se kući dok ih ne uništimo ili pobijemo. Pazi Novice".

Na to se Novica Antić nadovezao rečenicom:

"Pa mi smo to držali", a Ivan Matović mu je odgovorio: "Znam, pazi Novice mi smo imali u koloni je bilo i vatrenog oružja", a nakon potvrđivana Novice Antića da mu je ta činjenica bila poznata, Ivan Matović je dodao:

"Vatrenog oružja je bilo u koloni, od vatrenog oružja do flaša benzina itd, ja znam šta su nosili ljudi, deo znam, a ko zna šta je još bilo. I mi taj dan su se ljudi razočarali, nisu ni bili organizovani, bilo bi krvi do kolena, da je nešto bilo, jer ko zna šta su i oni tamo imali, ali nebitno".

Novica Antić na to je rekao - Eto ti građanskog rata, a Ivan Matović se nadovezao rečima: "Ali vidi šta sam hteo da ti kažem. On rat izaziva sve vreme, sad je mnogo velika razlika, jer sad su ljudi još više naoštreni, ja ovde po društvenim mrežama, to je Vidovdan idemo da ubijemo Murata, idemo da sklonimo šatore".

Razgovor su nastavili u vezi sa protestom koji je tek trebalo da se održi 28. juna u Beogradu, dogovaranjem na koji način otići za Beograd, koliko ljudi povesti i koje sve radnje treba preduzeti.

Najpre je Aleksandar I. rekao: "Jel si video tu izjavu, hapsili su predsednika, pa koriste studenti, kao 28. jun, jep je tada uhapšen predsednik Srbije, na šta se nadovezao Ivan Matović rečima: "Da, Milošević, ma debil, ali šta hoću da ti kažem, na prvi mig ako budu studenti rekli idemo blokiramo Gazelu, Ekspo, puče sve u p… materinu, svi će da kažu terajte se u k…, svi će da kažu odosmo kući, neću više da dolazim sto puta, veterani su spremni da se sklone, studenti su svesni da vrlo lako može nešto da se desi. 15-og su studenti bili ne, ne, ne, sad pola njih hoće i oni nisam siguran, a mislim da ništa neće da se desi".

Novica Antić je dalje naveo: "Da, toga se i ja plašim", dok je u daljem toku razgovora Ivan Matović rekao: "Ja bih samo okrenuo brate na druge tri-četiri lokacije. Jedna grupa na "RTS", druga na "Hepi", treća na "Informer", onda četvrta na Vladu, bukvalno da ih pokidamo u paramparčad, da ne mogu da se izjure sa nama, na šta je Novica A. odgovorio: “Uđeš, zauzmeš zgradu Vlade i blokiraš zgradu Vlade i ne izlaziš odatle”.

Potom su okrivljeni razgovarali o tome da li treba napasti i tzv."Ćacilend", te je Ivan Matović prepričavao ostalima događaj od 15. marta kada je tom prilikom napao policajca kod Ljiga prilikom odlaska na protest, da bi zatim rekao: "Tako da živ nisam, iskreno da ti kažem 90% sam siguran da neće ništa da se desi, ali jedna petarda može da izazove građanski rat, na koju izjavu se nadovezao okrivljeni Aleksandar I. rečima: "Toga se plašim, to je nagori scenario mogući, a nadalje okrivljeni komentarišu događaje iz Doma Narodne Skupštine od 15. marta, te navodne izdave lokalnih policijskih službenika u vezi protesta koji se održavaju.

Pored ostalog Brako Momčilović je naveo da je potrebno da se održi sastanak sa padobrancima, a nakon toga su se razišli.

Dana 25. juna u 9:39 časova okrivljeni Ivan Matović je pozvao Srđana Gajovića sa kojim je nakon neformalnog dela razgovora počeo da priča o protestu planiranom za 28. jun u Beogradu, i to o načinu odlaska i koje radnje treba preduzeti.

Ivan M. je na to pored ostalog rekao Srđanu Gajoviću "Zato ti kažem. Ovaj, a i gore, nećemo da se razdvajamo. Gore, ovog puta je drugačije. Imamo i zborno mesto gore, ovaj, mi idemo na Slaviju prvo, razumeš!”

Srđan Gajović mu je na to odgovorio: “Naravno. Ne, ono malo prošli put je bilo svako išo na svoju stranu, ali...., a okrivljeni Matović se nadovezao i govori da je sada sve dogovoreno, da su deca zvanično izašla sa zahtevom da se Ćacilend mora skloniti do devet sati i rekli da ne odgovaraju za to šta će posle toga da se dešava, koje reči je potvrdio Srđan G, dodajući da sve vreme moraju da budu zajedno.

Matović je zaključio: “Tako je. Ne samo ja i ti, nego svi što imamo muških glava".

Takođe, prilikom zaustavljanja od strane policijskih službenika 25. juna 2025. godine u vozilu marke „Škoda“ kojim je upravljao Ivan Matović, u torbici koja se nalazila na suvozačevom sedištu, pronađen je pištolj marke CZ 765, brušenog serijskog broja, sa okvirom u kojem se nalazilo 7 komada metaka i fabrička kutija sa 25 komada pripadajuće municije.

U kući u kojoj boravi Branko Momčilović u Kragujevcu prilikom pretresa je pronađena puška, 9 kutija sa ukupno 135 puščanih metaka, kao i još dva puščana metka i dva pištoljska metka, za čije držanje nije imao dozvolu nadležnog organa.

Uhapšeni Matović potpredsednik je opozicione stranke "Novo lice Srbije" Miloša Parandilovića. Sin uhapšenog Matovića učestvovao je u brutalnom napadu na studente koji žele da uče u Studenjaku.