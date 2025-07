ĆACI OPET POKAZALI RAZLIKU! Dok blokaderi kradu i ruše, i Balać dobio 10! (VIDEO/FOTO)

VLADIMIR Balać, jedan od najupornijih studenata koji već mesecima protestuje u Pionirskom parku, položio je još jedan ispit sa čistom desetkom i poslao snažnu poruku protiv blokada.

Foto: Printskrin

Jedan od studenata koji mesecima boravi u Pionirskom parku kako bi izrazio protivljenje nasilnim blokadama i zalagao se za pravo na učenje i akademsku slobodu, Vladimir Balać, oglasio se sa sjajnim vestima – položio je još jedan ispit i upisao desetku u indeks.

U objavi koju je podelio, Balać nije krio zadovoljstvo i ponos zbog uspeha koji je postigao:

– Ovim putem sam hteo sve da vas obavestim da su rezultati jučerašnjeg ispita izašli, dobio sam desetku, najvišu ocenu. Ono što sam hteo još da vam kažem je da sam konačno dočekao da izađem na svoje ispite, ovo je jedna velika pobeda za nas i to čak na predmet koji sam počeo da spremam i pre samih blokada, prvi deo ispita položio sam pre blokada sa maksimalnim brojem bodova, ovaj deo što sam polagao juče sam položio isto sa maksimalnim brojem bodova. Što se tiče same atmosfere juče na ispitu, bilo je odlično, kolege su me sa oduševljenjem pozdravile, profesor me je takođe normalno pozdravio, nisam imao nikakvih neprijatnosti i to pokazuje da su ljudi već siti blokada i da svi sada žele, evo sada je kraj jula, svi studenti žele da polažu svoje predmete i da konačno završavaju sve što se tiče obaveza na fakultetu i daj Bože da ostane i neko vreme za odmor – rekao je Balać.

Foto: Printskrin

Balać je i ranije postao simbol otpora protiv blokada koje su pojedini studenti sprovodili upadima i nasilnim metodama, koje su za mnoge akademske građane predstavljale gaženje prava većine da studira i polaže ispite u normalnim uslovima.

Ova nova desetka u indeksu samo je još jedan dokaz da znanje, rad i istrajnost i dalje imaju smisla – i da se, čak i u Pionirskom parku, može biti među najboljima u Srbiji.