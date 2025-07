"KOLIKO I ŠTA JE ON SVE URADIO ZA SRBIJU, NAJBOLJE GOVORI STEPEN OPSEDNUTOSTI HRVATA NJIME" Brnabić o pisanju hrvatskih medija

PREDSEDNICA Skupštine Ana Brnabić oglasila se na društvenoj mreži "Iks" povodom pisanja hrvatskih medija.

Foto: Novosti

Povodom pisanja hrvatskih medija, moram još jednom da kažem - e, koliko se ponosim time što je predsednik Srbije baš Aleksandar Vučić.

Koliko i šta je on sve uradio za Srbiju, najbolje govori stepen opsednutosti Hrvata njime... Kakva ih to svemirska frustriranost tera da prate svaki njegov korak, do te mere da vode računa i o tome šta peva na proslavi otvaranja auto-puta? Jeste, peva „Boj se bije, bije, zastava se vije, za slobodu Srbije“! Šta je tačno u tome problem?!?

Ne peva Severinu, kao njima omiljeni blokaderi i onaj (uh...) bivši predsednik. Ne viče „Za dom spremni“ (hrvatsku verziju nacističkog „Zig hajl“), kao Tompson i skoro pola miliona Hrvata usred Zagreba. Ne pravi se da to nije čuo i da nije razumeo šta nam poručuju. Je li to problem? JESTE. TO JE NjIHOV PROBLEM. Zato im je Vučić trn u oku.

Peva o slobodi Srbije, peva Vidovdan i da nećemo dati Kosovo i Metohiju, peva Marš na Drinu i slavi srpske pobede. I nije pevao ni četničke, ni partizanske pesme – pevao je SRPSKE pesme, o Srbiji. One koje najviše smetaju onima koji viču „Za dom spremni“.

A mi…. koliko još auto-puteva ima da otvaramo pod vođstvom Aleksandra Vučića, tek će se naslušati pesama i nagledati pobeda Srbije. Samo polako, i neka čuvaju živce - napisala je Ana Brnabić.

