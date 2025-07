KLASNI PREZIR BLOKADERA: Da li su FDU-ovci i advokati moralna vertikala srpskog društva?

AUTORKA podkasta "Lukavstvo uma" Andrea Jovanović izjavila je u autorskoj emisiji "Relativizacija" na TV RT Balkan da kod blokadera postoji klasni prezir.

Foto: Printskrin RT Balkan

- Vidite šta ti ljudi vole da kritikuju kod ove vlast: nepotizam, korupciju, osećaj da na određena mesta dolaze ljudi koji po njihovom mišljenju to ne zaslužuju uglavnom zato što su neobrazovani ili zato što silikon u licu ili negde drugde... Dakle, to je sve jedna vrsta kulturnog rasizma, autorasizma i klasizma. Istovremeno, tu vrstu kritika upućuju ljudi koji su, npr. Akademija, godinama unazad gajili negativnu selekciju, poltronizam, nepotizam.. Nemam dokaza za korupciju, ali ako uzmete finansijske izveštaje različitih fakulteta, pročitate koliko je šta plaćeno, koliko šta košta... Rekla bih i to. Ne mogu odgovorno da tvrdim, dakle, ograđujem se... Čini mi se samo. Mi smo došli u situaciju da FDU, za koji svako od nas zna kako se upisuje već godinama unazad, postao moralni stub borbe protiv nepotizma i korupcije. Odjednom je Advokatska komora postala moralni stub srpskog društva, a šta je problem srpskog društva? SPC, Srbi koji ne žive u Srbiji. Videla sam da i srpski narod na Kosovu zovu "šiptarima" zbog tablica prilikom glasanja, a "moralni arbitri" su nam advokati i FDU-ovci - kazala je ona.