ŠEF STANICE NIJE REAGOVAO, TUŽILAŠTVO ODBILO DA ISTRAŽUJE: Policija otkrila da su putnici prijavljivali da otpadaju delovi nadstrešnice

POLICIJA je otkrila da su putnici prijavljivali da otpadaju delovi nadstrešnice pre pada, šef stanice nije reagovao, tužilaštvo odbilo da istražuje navode, veruje šefu na „majke mi, nisam“

FOTO:Lj.P.

„1.11. u toku prepodnevnih časova, u više navrata nekoliko (neidentifikovanih – ako su putnici, njihovi podaci su u sistemu železnice uneti prilikom kupovine karata) građana, verovatno putnika, obraćali su se radnicima blagajne u Šalter sali Železničke stanice Novi Sad da prijave kako su uočili da sa krova zgrade koja je tik iznad predmetne betonske nadstrešnice, pada na tlo sitan šljunak. Blagajnici su u vezi toga upoznali Simović Veselina, šefa sekcije A.D. ”Infrastruktura Železnica Srbije” Novi Sad, više puta, i u jednom momentu je isti sišao u hol i ispred zgrade da ostvari uvid u prijavljeno, ali ništa potom nije preduzeto po tom pitanju, te mu nakon toga blagajnici više nisu ni prijavljivali”, napisao je u svojoj izjavi major policije Igor Stanković koja je od strane Policijske uprave Novi Sad dostavljena Višem javnom tužilaštvu u Novom Sadu!

To bi moglo da znači da je tragedija mogla da se izbegne da je šef stanice reagovao na prijave putnika i zatvorio taj ulaz dok se ne ispita o čemu se radi?!

Tužilac Slobodan Josimović iz Višeg tužilaštva u Novom Sadu nije ni pokušao da utvrdi činjenice i ispita zašto Simović nije reagovao? Zašto? Možda zato što je Simoviću šef upravo bio bivši izvršni direktor kompanije ”Infrastruktura” Milutin Milošević?

Tužilac Slobodan Josimović nije ni pokušao da sasluša građane koji su prijavljivali da otpadaju delovi nadstrešnice niti da od policije zatraži da ih pronađe! Sve je moglo da se uradi uvidom u sistem i pregledom nadzornih kamera ko je kupovao karte tog jutra u Beogradu i Novom Sadu. Da je Josimović proveravao i utvrđivao ove činjenice možda bi se - ispostavilo da je šef stanice Simović zatvorio taj izlaz sprečila tragedija?

Nažalost, tužilac Josimović je umesto da pokuša da utvrdi činjenice u istrazi prema ovoj policijskoj prijavi, čitav događaj zataškao tako što je Simovića u istrazi pozvao samo da bude svedok. Kada je Simović rekao “majke mi, to nije tačno” Josimović je zatvorio istragu!?

Sada je već jasno da je tužilac Josimović počinio kardinalne greške u istrazi i da je u najmanju ruku zaobilazio pojedine dokaze iz istrage kako bi optužio one za koje je odlučila vrhovna tužiteljka Zagorka Dolovac da budu optuženi, a ne one koje je ona abolirala, kao što su bivši izvršni direktor Infrastrukture Milutin Milošević i predsednik Skupštine akcionara Infrastrukture Nebojša Bojović za koje je odlučeno da nemaju bilo koje svojstvo u istrazi.

Poslednji je trenutak da Visoki savet tužilaštva preduzme hitne mere i da razreši vrhovnog javnog tužioca Zagorku Dolovac, glavnog tužioca Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu Branislava Lepotića i postupajućeg tužioca u slučaju nadstrešnica Slobodana Josimovića. Njih troje moraju da odgovaraju disciplinski za sve što nisu učinili u istrazi slučaja nadstrešnica jer opstruišu pravdu i u krajnjem ishodu rugaju se porodicama žrtava.

Izveštaj koji je savesno i profesionalno podnet policiji način je kako policija prikuplja takozvana potrebna obaveštenja radi utvrđivanja činjenica tokom istrage koju vodi tužilac. Možda je ovo bila odlučna činjenica, ali to sada ostaje neutvrđeno jer nije provereno u istrazi. Dokument se nalazi u takozvanom delu spisa koji se naziva “škart spisi” jer nije deo dokazne građe koja je pridružena optužnici. Dokument je objavljen i dat javnosti na uvid. Ali ko će da se zamara i čita kad zahtev za objavljivanjem dokumentacije izgleda nije imao poentu i svrhu.

- U prethodnom periodu ukazao sam na očigledne propuste tužilaštva u istrazi. One su takvog opsega da će ih branioci advokati iskoristiti na sudu. Ovde nema bilo kakve politike kao što mnogi laici među kojima ima i advokata (to što ste advokat uopšte ne mora da znači da niste i laik) pokušavaju da spinuju. Ja ne tvrdim, ja postavljam pitanja i izvodim logične zaključke i to na osnovu objavljenih dokumenata, naveo je Vladimir Gajić.

(Vaseljenska)