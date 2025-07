"TA DECA VIŠE NIKADA NEĆE BITI ZA NJIH, ONA SU TUŽNA I POVREĐENA" Vučić o napadima blokadera na studente

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić gostujući u emisiji Hit Tvit istakao je da su blokaderi favoriti na izborima, ali da ljudi koji danas ne mogu da polažu ispite i njihovi roditelji nikada neće glasati za blokadere.

Kaže da mu je jedna od najtežih slika kada vidi napadnute studente koji su hteli da uđu na svoj fakultet.

- Videli smo divna lica mladih koji žele da uče, a prolaze kroz špalir, užasni. To mi je tužnija slika nego ona u Užicu. Deco, učite, to vam kao otac kažem. Ovi studenti su na vreme naučili lekciju, samo ne razumem kako ovako deca i mladi ljudi mogu da se ponašaju. Ali ovakvu surovost niko nije zaslužio. I čestitam svima koji polažu ispite, a njih je više na svakom fakultetu nego blokadera. Ta deca nikada više neće biti za njih, ta deca su tužna i povređena - rekao je on.

- Ta deca su sada junaci. Boriću se za pravdu koliko god mogu, šta god je u mojim rukama, ali ta deca su postala najjača i najsnažnija. Mnogo važno što neće s njima da razgovaraju, već 7 meseci ih linčuju preko društvenih mreža. Trudio sam se da im to kažem da ja kroz to prolazim već 10 godina, mogu za mene da napišu šta god hoće jer mi je savest čista. Oni neće moći da održavaju puteve, da farbaju belu liniju na putevima, oni koji budu došli posle. Zato ću da se postaram i da pronađem i predsedničkog kandidata, bilo za 5 ili 17 meseci — bude pobednička lista na izborima. Već im predviđam ko će im biti kandidat i znam šta planiraju, i pobedićemo i te najpopularnije koje misle da kandiduju - istakao je Vučić.