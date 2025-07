"FAŠISTIČKE METODE ZGUBIDANA": Brnabić o napadu na porodicu i dom Miloša Vučevića

PREDSEDNICA Skupštine Srbije Ana Brnabić oštro je osudila okupljanje blokadera ispred kuće lidera SNS-a Miloša Vučevića, nazivajući ih fašističkim metodama i ističući da one u Srbiji nikada nisu prolazile i neće proći.

FOTO TANJUG/ RADE PRELIĆ

Kako je rekla, "blokaderi žele da zabrane SNS" i prete članovima stranke, a država će se suprotstaviti ovim pokušajima nasilja i zastrašivanja.

- To što blokaderi rade su bazične suštinske fašističke metode i one u Srbiji nikada nisu prolazile i nikada neće proći. I nije u Srbiji zabranjeno biti član bilo koje stranke, osim što blokaderi, kontejner teroristi žele da zabrane SNS i sve članove SNS pretpostavljam da ubiju, vešaju, linčuju, proteraju, strpaju u logore kao što već godinama pričaju, a zbog nedostatka adekvatne reakcije tužilaštva, sudstva. Najčešće potpomognuti određenim tajkunskim medijima smatraju da je to dozvoljeno i sebi su dozvoli taj princip nekažnjivosti - rekla je ona gostujući na Euronews Srbija, te dodala:

- Nikad se nije desilo da je napadnuta bilo koja druga stranka osim SNS, da su napadani bilo koji funkcioneri bilo koje druge stranke osim SNS i da se išlo na porodične domove bilo kog osim nas.

Ona je dodala i da je ovo izolovan slučaj i da to sebi "dozvoljavaju samo blokaderi koji nažalost baštine fašističku ideologiju i metode borbe".

- To neće proći u Srbiji, Miloš Vučević se nije uplašio, on je ostao priseban i rekao da mi to nikada nećemo raditi i zbog toga je blokadera toliko i ostalo, to su desetine ekstremista koji se sada ponose time što prete ljudima i njihovim porodicama. Pokušavaju da spreče polaganje ispita dva dana u Novom Sadu. Mi smo postali prva zemlja u istoriji čovečanstva u kojoj policija treba da čuva profesore i studente koji žele da rade svoj posao, odnosno izađu na ispite.

Tužilaštvo i sudovi, kako je objasnila, moraju da reaguju u ovakvim situacijama. Ona je rekla da će država reagovati i da treba ljudima jasno i nedvosmisleno da se objasni "šta se dešava i kuda sve to vodi".

- Zamislite da takvi ljudi, blokaderi pobede u Srbiji i da sutra oni budu vlast. Zamislite kako bi izgeldala ta zemlja? Pa tu ne bilo bilo dozvoljeno bilo kakvo političko delovanje ukoliko vi se usudite da razmišljate drugačije od blokadera. Zamislite tu zemlju u kojoj studenti ne bi mogli da idu na ispite? Zamislite zemlju u kojoj profesori ne mogu da uđu na fakultete? Takvu zemlju blokaderi žele - rekla je ona.

Na pitanje da li će se promeniti neke stvari, Brnabić je odgovorila:

- Srbija nije takva zemlja...kada su ljudi shvatili šta blokaderi žele kakva je njihova ideologija i da je to samo mržnja i nasilje, da je to fašističko divljanje po ulicama u kojem misle da je sve dozvoljeno ukoliko ste blokader. Da idete ljudima ispred porodičnih domova, pa pre Miloša je to bio novinar Dragan J. Vučićević, podrška njihova se svela na simboličnu. Oni su 15. marta okupili, oni kaži preko sto hiljada ljudi, mislim da je to bliže 80.000, ali nebitno, jako veliki broj se okupio na ulici. Oni danas ne mogu kad pozovu celu Srbiju da okupe 3.000 ljudi.

Upitana da li je odgovor strpljenje, kako bi se osula podrška tome, Brnabić je odgovorila potvrdno.

- Jeste, to je odluka države, ali svakako mora biti odgovor institucija, tužilaštva, sudstva koji do sada, ako mene pitate do sada nije bio adekvatan. Ali to kažem kao građanka, ne mogu o tome da govorim kao predsednica Narodne skupštine zato što je kod nas tužilaštvo samostalno, pravosuđe je nezavisno, ali ja mislim da je većina građana apsolutno nezadovoljno time što sudovi podležu pritisku, što je na kraju krajeva izgleda za blokadere dozvoljeno da vrše pritisak i da javno kažu da vrše pritisak - rekla je ona.