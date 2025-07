DA UDARI SRBIN NA SRBINA, TO BI ONI NAJVIŠE VOLELI! Oglasio se Miloš Vučević nakon što su mu blokaderi opkolili porodičnu kuću

OKO 150 blokadera terorista okupiralo je ulicu u Novom Sadu u kojoj živi predsednik SNS Miloš Vučević i njegova porodica.

Foto: Tanjug

Na snimku koji je objavio gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin, jasno se vidi divljaštvo onih koji su spremni na linč svakog ko im se suprostavi.

Povodom večerašnjeg incidenta u program Informer televizije uključio se Miloš Vučević.

- Ja sam sa svojom porodicom, svi su dobro i zahvalan sam svima koji brinu. Sada je sve jasno, ono što se desilo Draganu J. Vučićeviću i mojoj porodici, ovo jasno pokazuje da postoje ljudi koji sprovode nasilje. Ono što je interesantno je da su ceo dan javno pozivali da se ide na adresu gde živi moja porodice. Meni je žao i komšija koje moraju sve to da trpe. Hvala što su došli, jer sam video koji je sve to šljam došao - kazao je Vučević.

On je istakao da nasilnici koji idu ljudima na kućne adrese ne kriju da su naslednici nacizma i upitao je Advokatsku komoru da li će da reaguje jer je napadnut njihov kolega.

- Većina ovih što su ovde to su oni koji su blokirali jutros su blokirali studente pravnog fakulteta koji su hteli da polažu ispite. Jesu zgubidani, ja ih tako zovem, i to ih nervira. To su nacisti koji idu ljudima na kućnu adresu - kaže

Kazao je da je ključna razlika u tome što on i njegovi saradnici nikad ne bi išli nikome od političkih protivnika na kućnu adresu, a da je njihov cilj izazivanje građanskog rata.

- Da udari Srbin na Srbina, to bi oni najviše voleli - ističe Vučević i dodaje da se neće povući pod ovakvim pritiscima.