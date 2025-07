BRNABIĆ O BLOKADERSKOM LUDILU I BLOKIRANJU ISPITA: Pobedilo je učenje, znanje i razum, pobedila je pristojna i normalna Srbija

PREDSEDNICA Narodne skupštine Ana Brnabić izjavila je da su blokaderi i bivša vlast su od Srbije napravili jedinu zemlju u istoriji čovečanstva u kojoj policija mora da čuva profesore i studente, čiji je jedini greh što žele da polažu ispite i studiraju.

Foto: Tanjug/Vladimir Šporčić

- Još strašnije je što se time rektor Đokić i ostatak organizovane kriminalne grupe, uključujući i tajkunske medije, ponose i time se hvale. Tako bi, poštovani građani, izgledala njihova „lepša, bolja i pravednija“ Srbija, to je njihova „obrazovana i kulturna“ Srbija, to su nam obećavali. To bi bila zemlja u kojoj niko ne bi imao prava da radi, uči i studira, dok mu blokaderi ne odobre. Srbija nikada neće biti takva zemlja, a sve što rade samo pokazuje kakvi su zaista i kakve su im vrednosti. Pobedilo je učenje i znanje, pobedio je razum, pobedila je pristojna i normalna Srbija! Samo je važno da nikada ne zaboravimo da su ovu zemlju doveli do toga da je zabranjeno učiti i studirati - napisala je Brnabić na društvenoj mreži Iks.

Blokaderi i bivša vlast su od Srbije napravili jedinu zemlju u istoriji čovečanstva u kojoj policija mora da čuva profesore i studente, čiji je jedini greh što žele da polažu ispite i studiraju. Još strašnije je što se time rektor Đokić i ostatak organizovane kriminalne grupe,… pic.twitter.com/rSwxbky5e4 — Ana Brnabic (@anabrnabic) July 14, 2025