PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić obilazi radove na izgradnji mosta preko Dunava u sklopu Fruškogorskog koridora.

Obraćanje kineskog ambasadora

- Hvala predsediče. Predsednik je lider koji ima veliki vid koji je fokusiran na izgradnju. Prethodni 10 godina vodio Srbiju i narod da izgradi celu mrežu puteva više nego pre 50 godina. Danas sam tu kada gledam na most, ja sam ponosan sa našim kineskim firmama. Pošto ovaj projekat ubuhvata i tunel i veliki most preko Dunava, ipak postoje poteškoće ali verujem da uz trud između kineskih i srpskih radnika mi ćemo ostvariti novu tačku na čeličnom prijateljstvu između dve zemlje. Ja verujem uz vođstvo predsenika Si Đinpinga i predsenika Vučića da ćemo nastaviti da gradimo, hvala svima

Obilazak radova

O blokadama u Užicu

- Uskoro ću izgleda morati i u Užice. Uskoro ćemo u Novom Sadu da pravimo velikiu skup, a i u Užice.

- Nemojte da izgubite iz vida da smo se suočili sa do sada, najbolje organizovanom obojenom revolucijom na evropskom tlu.

- Prošlo je vreme obojene revolucije. Mnogo ste para izgubili, i ako ste, jer ste ga upotrebili protiv svoje zemlje. Plaćali ste dnevnice 200-300 evra za ove što voze bicikli, trče, plivaju, voze se. Ako ste izgubili.

- Najteže je uvek da se pronađu pare, ljudi misle ima neki ćup pa vadiš, ali nema. A kada nađeš pare sve može, Kinezi mogu da urade sve. Vrlo sam zadovoljan kako rade, rade odlično.

Vučić o blokaderima

- Kada se nešto dobro uradi, ublagodetima svi uživaju. Samo je pitanje ko je kome doprineo, a ko je sprečavao. Oni ne samo da ne pomažu, što nekad mogu da razumem. Ne mogu da mi skinu osmeh sa lica. Vidite šta ostavljamo iza nas, a šta oni ostavljaju iza njih? Smeće. Razlika u rezultatu. Jedna je kontejner politika, a jedan je napredak Srbije, izgradnja mostova, puteva, svega drugog. Jedno nasilje, napadi na policiju na građane, blokade, a drugo je sloboda, sloboda izražavanja, poštovanje razlika i sve drugo.

Izgradnja puta Čačak-Kraljevo

- Usporene su druge stvari, ali mi radimo. Da li postoji neki problem? Pa postoji ali vredno rade ljudi, ozbiljno. Sad moramo da rešavamo problem na severu, ponovo rešavamo probleme na drugim lokacijama u Centralnoj Srbiji i to ćemo da rešavamo kako smo krenuli i završavamo. Mnogo se nadam da brzo otvorimo Vrnjačka Banja, do ulaska u Kraljevo na jesen ali mi je mngoo važno da do maja Čačak- Kraljevo. Kada završite Čačak - Kraljevo, onda imate celu Šumadiju i južni deo Šumadije spojen, onda nam ostaje severni Šumadije.

"Vide da je obojena revolucija propala"

- Naše ljude spaja ljubav prema državi, kad naš čovek oseti da mu neko državu dira, onda koristi sve odbrambene mehanizme i štiti državu. I videli ste danas ljude koji su bili, više od 1000, svejedno, nije ni važno. Ne volim da preterujem kao oni. Ako ne pomnože sa 6 ništa nisu uradili. Vole svi da slažu oko brojeva. Videli ste raspoloženje ljudi. Vide da je obojena revolucija propala.

O materijalnoj šteti koju su naneli blokaderi

- Ogromna je to, u stotinama miliona evra da ne kažem u milijardama. Imate direktnu, neposrednu i tkz. posrednu štetu. Tšeko je izračunati ali ćemo se baviti time.

Napomenuo je da turisti koriste obilazne puteve kako su blokade krenule, kao i da nećemo moći da nadoknadimo štetu do kraja godine, već sledeće.

- Automobili neće da idu preko Srbije jer ne znaju da li će neka budala da im stane na put ili neće. Nećemo moći da nadoknadimo ove godine, ali sledeće ćemo. Sve što su pokušali da unište, uspeli su ponešto da uspore, ali glad Srbije za rašću je nazaustavljiva. Nego šta će nego će odgovorati. Samo nemojte da se pravite posle da ste iznenađeni. Svi će odgovorati, koji su kršili zakon, rušili zemlju, učestvovali u nasilju.

Obraćanje predsednika

- Mislio sam da će me sačekati blokaderi, ali su mi rekli "ne ovo su naši" - našalio se predsednik.

Spomenuo da će se ovaj deo koridora otvoriti do kraja 2026. godine.



- Tri mosta se grade u NS i zapamtite dragi prijatelji, ovo će ostati zapamćeno kao vreme kada ste najviše gradili. Ovo gradimo uprkos njima. Svaki naš napor pokušali su da zaustave. Svaki progres da spreče. Tražili su da Srbija stane. A jedino što smo mi hteli to je da Srbija ide napred. Da Srbija ne sme da stane. Da se Srbija gradi. Da Srbija radi. i zato vam hvala!

- Hvala vam na ovom dočeku, ja imam samo dve sitnice da vam kažem pre nego što odem da obilazim most. Uskoro se vidimo u Novom Sadu. Znam koliko su ljudi u Novom Sadu propatili svih ovih meseci i posle teške tragedije razumljivo je. Propatili su zbog maltretiranja onih koji su uništavali sve po NS, slobodu, terorisali grad i građanje, sprečavali kretanje i mislili da imaju prava na to. Dolazimo da pokažemo da Novi Sad pripada svima i da ne mogu da unište Srpsku Atinu kako su zamislili.



- Nisu uspeli dragi prijatelji samo zahvaljujući vama, samo zahvaljujući vašoj ljubavi prema Srbiji.

- Hvala na divnom dočeku, na gostoprimstvu! Mislim da je ovaj most, koliko, 70 odsto fizički završen, u aprilu ćemo da ga spojimo i pre kraja 2026. da ga otvorimo. Tri mosta se grade u Novom Sadu i zapamtite, ostaće ovo vreme zapamćeno kao vreme u kojem ste najviše gradili i radili, to je čudno vreme u kojem neki ljudi napadaju rad, napadaju kada zemlja napreduje i kada se gradi. I ovde su pokušavali da spreče izgradnju i progres, što niko normalan u svetu ne može da razume. Uspeli smo da nastavimo da gradimo zemlju, da činimo zemlju uspešnom. Jednoga dana, nemojte da dozvole da se prave da su jednako zaslužni, ovo radite vi, vi koji volite Srbiju i koju želite da vidite uspešniju, ovo gradimo uprkos njima. Svaki naš napor pokušali su da osujete, izgradnju da zaustave, tražili su da Srbija stane, a jedino što smo mi hteli je da Srbija ide napred, da se gradi, da Srbija radi - rekao je predsednik.

Ovaj most predstavlja ključni deo Fruškogorskog koridora.