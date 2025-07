UVIĐAJ POSLE NAPADA BLOKADERA: Dragan J. Vučićević sve vreme sa policijom

PRIPADNICI MUP trenutno vrše uviđaj u porodičnom domu Dragana J. Vučićevića

Foto: Marko Đoković

Trenutno je u toku uviđaj u porodičnom domu Dragana J. Vučićevića, glavnog urednika "Informera", čija je bezbednost, kao i bezbednost njegove porodice grubo narušena demoliranjem kuće u kojoj borave.

Podsetimo, Dragan J. Vučićević je prethodna dva dana bio u Vrnjačkoj Banji, odakle se uključivao u program naše televizije, i očigledno su napadači iskoristili informaciju da on nije u Bogradu da bi mu demolirali kuću.

Ono što, međutim, nisu znali jeste da li se u njegovoj kući nalazilo neko od njegovo šestoro dece i to im očigledno nije ni bilo važno.

Ispred Vučićevićevog porodičnog doma, koji je potpuno oskrnavljen, nalaze se pripadnici MUP, koji pokušavaju da ustanove kako je tačno došlo do ovog napada.

Glavni urednik "Informera" tokom svog uključenja u emisiju uživo, naveo je da je ispred svoje kuće pronašao i neke kese i džakove, za koje mu je policija naložila da ne dira do njihovog dolaska, kako bi se utvrdilo na bezbedan način šta se nalazi u njima.

Ludi ljudi, kažu da su mi gađali kuću fekalijama, rekao je Vučićević pokazujući na štetu koja je nastala, ističući da se ne radi toliko o šteti, koliko o bezbednosti njegove porodice, koja je potpuno narušena:

- Ploča ne može tek tako da padne, verovatno su gađali prozor, to mora da bude silina jako teško bačenog kamena, borbena praćka ili pištolj, puška... Ovde živim sa troje maloletne dece, zamislite vi tu traumu da dođete da sedite kući mirno, nikoga ne diram, sa svim komšijama sam u odličnim odnosima i dođe neko iz svoje bolesne mržnje i naravi ovo. Najstrašnije mi je što ovde živim sa troje male dece, zamislite da su bili ovde, sve se desilo u ponedeljak uveče, činilo mi se da su me pratili, jer sam otišao u Vrnjačku Banju, znali su najverovatnije to, iskoristili su taj trenutak, to se desilo kad su znali da nisam kod kuće.

(Informer)