VELIKI DAN ZA ZEMLJU, SRBIJU NIKO POBEDITI NEĆE: Vučić svečano otvorio deonicu auto-puta od Pakovraće do Požege (FOTO/VIDEO)

DEONICA auto-puta E-763 "Miloš Veliki" od Pakovraća do Požege, u dužini od 19,56 kilometara, danas je svečano otvorena u prisustvu predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Obraćanje Vučića

Nakon izvođenja himne Bože pravde obratili su se najpre predstavnici Kine kao i kineski ambasador Li Ming, nakon čega se obratio i predsednik Vučić:

- Dragi prijatelji, daljine su ma kako nedogledne, ipak putevi. Da li je Ivo Andrić ovde misio na neke predele sentimentalno nedogledne, ili pak na neke konkretne, istinske udaljene krajolike mi to ne znamo. Ono što znam jeste da su danas sve bivše staze i bogaze pune rupa i kontranagiba postali moderni i najbezbedniji auto-putevi. Neka lepa naša srpska mesta delovala su nam zaista tako daleko i skoro pa nedogledno.Sada je Srbija jaka država razvijene infrastrukture koja će se u godinama koje dolaze još više modernizovati.

- Narodna poslovica kaže: "Jače je delo nego beseda". Evo našeg dela. Evo jednog od najznačajnijih infrastrukturnih projekata u našoj zemlji. Završena je deonica od Preljine do Požege.

- Kada smo krenuli da gradimo Srbiju ljudi su mislili da je to kratak posao, ali da budem iskren, sumnjam da se iko nadao da ćemo do Požege da završimo auto-put posebno znajući koliko je Jelica teška planina, nepregledna, široka, geologija užasna. I pre godinu i nešto dana sam se uplašio hoćemo li je završiti ili ne. Video sam da su i naši kineski prijatelji razumeli koliko problema imaju. Ipak smo zajedničkim snagama, njihovom tehnologijom, njihovim znanjem, našom upornošću, teškim radom, uspeli da rešimo probleme i danas otvaramo ovu deonicu.

- Ova deonica je od ogromnog značaja za naš narod. Od ogromnog značaja, ne samo za moravički okrug, već i za ceo zlatiborski. Pošto, kako je rekao moj prijatlje Li Ming, ovo nije kraj, ovo je početak nečeg novog. Od Požege će ići dva kraka auto-puta. Jedan preko Arilja i Ivanjice, prema Dugoj poljani,a drugi preko Uzića, Gorjana, Zlakuse do Mačkata. Zlatibor na dlanu. A onda od Bele zemlje ostaje do Kotromana do Višegrada se izgradi.

- Već od ponedljka krćemo u pregovore za ove važne deonice auto-puta i nikada se nećemo zaustaviti. Nastavićemo da radimo. Uprkos onima koji ne misle da je dobro da Srbija radi i da se Srbija gradi. Vidite, u istoriju uvek ulaze oni koji su nešto učinili. Veliki američki predsednik Teodor Ruzvelt je uvek govorio: "Znam sve kritičare, znam sve one koji dobacuju, znam sve one koji svakoga dana nešto pametuju ali ne rade mnogo jer slava pripada onima koji rade".

- Mi ćemo za ovih 12 godina moći da kažemo da smo izgradili više puteva nego u prethodnih 67 godina. Bez vas ništa ne bismo mogli da uradimo. Oni koji su napali državu nisu razumeli jednu stvar, imali su mnogo novca u pokušaju da sruše našu zemlju, imali su ogromnu medijsku podršku u regionu, Evropi, svetu. Samo jednu stvar nisu razumeli, Srbin u nekom trenutku oseti da mu ruše državu, a Srbinu je država kuća. Ne da Srbin svoj prag. Ne da Srbin svoju kuću, ne da Srbin svoju državu. Zato nisu uspeli i zato nikada neće uspeti. - poručio je Vučić.

Obilazak kontakt centra i Munjinog brda

- Jedino nisam prošao kroz Munjino brdo. Idemo da vidimo kontaktni centar - rekao je Vučić.

- Sad ima sat i 20 minuta do Guče. Blokaderili su se hvalili da su blokirali Ekspo, pa, trajala im je blokada četiri minuta, napravili su sliku za društvene mreže.

Predsednik je potom obišao štandove sa domaćim proizvodima i pričao sa narodom.

- Sada i od Zlakuse ćemo da gledamo, to ću da pričam i u govoru. To nam je 14.5 kilometara. To nam prođe Uziće i Gorjane, dođe do Zlakuse i onda nam ostaje još 17 kilometara gore do Mačkata. Time smo završili put do Zlatibora i skretanja za Višegrad i Kotraman. Za nas je jako važna ova deonica preko Arilja i Ivanjice do Duge Poljane i to je 80 % puta u objektima i to je strašno skupo.

Nakon razgovora sa narodm predsednik Vučić je stigao u kontronu sobu na Munjinom brdu.

Predsednika su ovom prilikom uputili u sve tehničke stvari vezane za kontrolnu sobu.

- Ovo u stvari sluše da šta god da se desi vi možete odmah da intervenišete - rekao je Vučić nakon prezentacije nadzorne kontrole koja radi 24 časa.

- Samo zamislite koliko smo poginuli ljudi imali na putu Požega - Čačak i da sada imamo ovakvo nešto što tako dobro izgleda.

Nakon prezentacije, predsednik je potom i obišao i glavni agregat.

Vučić stigao na deonicu auto- puta

Predsednik je u pratnji ministasra i brojnih zvanica stigao na deonicu auto - puta E-763 "Miloš Veliki".

- Sad kada vidim kontejnere zapitam se da li je neko bacio smeće ili nije - rekao je Vučić.

Predsednik se potom osvrnuo na sinoćni incident na jugu Srbije gde su neki ljudi blokirali, pa su potom, kako kaže predsdnik, neki ljudi njih blokirali.

- To su stvari koje moramo da izbegnemo. Ljudi su na ivici živaca. Moramo svi da trpimo. - jasan je bio Vučić.

- Za mene je ovo šest godina rada. Svakoga dana o dobijanju izveštaja o izgradnji ovog puta. Ovo je najteža deonica koju smo ikada izgradili u Srbiji. Munjino brdo i Laz toliko su ljudi imali problema sa geologijom i nadam se da više nećemo imati ovakvu tešku deoncu. Oni grade i fruškogorski koridor, a to je ne laška, ali laška deonica nego ova. - istakao je Vučić.

Predsednik se i osvrnuo na pokušaj blokade auto-puta te je podsetio na događaj iz 19. veka kada su ljudi hteli da spreče rad ulične rasvete.

- Toliko sam srećan što smo ovo uradli da ne mogu da opišem. U vreme kada sam bio predsednik Vlade izgradili smo više saobraćajnica nego u prethodnih 70 godina. I za to vreme su nas svakoga dana spoticali i šibali, ali smo ipak uspeli. - jasan je bio Vučić.

- Mi smo danas krenuli u pregovore za komercijalni ugovor za izgradnju puta naravno do Duge poljane, prioritet je do Arilja, Ivanjice, ne idemo preko Golije. Ići ćemo tamo na Kušiće i Kladnice, potom na Dugu Poljanu. Tu nam je 75% objekata. Mnogo košta ali tražimo kreativne načine za finansiranje. Duga Poljana je mesto izmelju Sjenice i Pazara. Time ceo taj kraj podižemo. Ljudi već traže nastavak 14.5 kilometara prema Užicu do Zlakuse.

Vučić se potom osvrnuo i na kampanju da je auto-put nebezbedan.

- Ja na to ne mogu ništa da kažem, obratite se Saški Sofronijević. Ne mogu ljudima koji žele loše svojoj zemlji čak ništa ni da odgovaram. Narod će do 15. jula moći džabe da se vozi ovom deonicom,a onda od 15. to naplaćujemo.

Predsednik je potom ovrnuo na pitanje novinarke vezano za kritiku opozicije koja se žali da je otvaranje ovog auto-puta učinjeno bez prisutva medija, na šta je Vučić istako da se slaže i da je sve tajna.

Nakon ulaska u tunel Laz predsednik se osvrnuo na kratko na njegove glavne karakteristike ističući da je on 2850 metara.

- Sve je osvetljeno i uređeno i rashladni sistemi. Kada dođemo do Munjinog brda videćete tu velike kuće gde imamo specijalne agregate gde imate vatrogasno vozila, gde imate 24 sata dežurstvo. Ovo su do sada dva najduža tunela u Srbiji, Laz i Munjino brdo. Prosečno 3 kilometra. 2850 je Laz, dok je 3150 Munjino brdo. Da nije bilo Munjinog brda završili bismo i pre godinu i po dana.

Vučić se potom i osvrnuo na sramno ponašanje prema komunalnim radnicima u Novom Sadu koji su ismejani samo zato što su kupili smeće koje su blokaderi napravili.

- Saznao sam i njihova imena. To su Dejan Šakić i Kristijan Knežević. Onaj čovek na slici je Kristijan Knežević, komunalnog preduzeća u Novom Sadu. Taj divni čovek koji je došao da čisti smeće za neodgovornim ljudima koji su nam do juče držali predavanja o ekologiji i čistoći. Kada je došao da počisti đubre iza njih oni su mu se smejali. Gledate sliku i pitate se, pa ko je onda tu pobednik? Taj Kristijan Knežević je heroj kao i Dejan Šakić - rekao je Vučić.

Predsednik se potom osvrnuo i na napade na srpsku policiju za koju blokaderi smatraju da je upotrebila prekomernu upotrebu sile.

- Mi prisustvujemo teatru licemerja i apsurda. Policija koja trpi motke po sebi. Tuku policajce zato, kako sami kažu, morali su da tuku policiju zato što nisu mogli da prođu direktno do kuće nego su morali da zaobiđu jedno ulicu okolo. Onda kada ih policajci zamale da se sklone sa ulice oni postavljaju kontejnere i obasipaju ih kamenicama. Nijedna policija to nije istrpela što je istrpela srpska policija.

- Kakav kreten vi mora da budete da vi uništavate sopstenu policiju koju svi plaćamo da čuva red? Da bi čuvala mir i stabilnost zemlje.

Vučić je potom odgovorio i na pitanje oko kritike iz Hrvatske, dok im se usred države održava ustaški koncert.

- Oni su eksperti za demokratiju. I '41 su bili eksperti za demokratiju i čivata Evropa će da ćuti. - poručio je Vučić.

Na delu auto-puta od Pakovraće do Požege biće otvorena i dva najduža drumska tunela u Srbiji - Laz i Munjino brdo.

Predsednik Vučić je u petak najavio da će nova deonica od Pakovraće do Požege biti otvorena za saobraćaj od nedelje u 12 sati.

O deonici

Karakteristično za ovu deonicu je što prolazi kroz veoma težak geografski teren i zbog čega su izgrađeni brojni tuneli i mostovi, pa skoro trećinu trase čine mostovi i tuneli.

Na celokupnom projektu je projektovano 35 mostova ukupne dužine 5.196 metara, četiri nadvožnjaka ukupne dužine 592 m (tri mosta na lokalnim putevima nakon silaska sa denivelisanih raskrsnica ukupne dužune 180 metara.

Projektovano je i četiri nadvožnjaka u sklopu denivelisanih raskrsnica ukupne dužune 1.075m i to: 13 mostova dužine preko 100 metara, a najduži most 478 metra, šest mostova dužine od 25-100 m, 16 jednorasponskih mostova dužine od 10-25 m.

Most preko Zapadne Morave je jedinstven u odnosu na ostale, jer premošćuje reku rasponom od 80 metara, a ukupne dužine je 330 m.

Izgrađeno je 1.912.000 m3 nasipa i tri kompletne saobraćajne petlje, koje će omogućiti rasterećenje postojeće obilaznice oko Čačka.

Deo od Pakovraće do Požege u sastavu je deonice Preljina - Požega dužine 30,96 kilometara, od čega je 11,4 kilometara deonice Preljina-Pakovraće puštena u saobraćaj 2022. godine.

Deonica Preljina - Požega nadovezuje se na već izgrađeni auto-put "Miloš Veliki" koji je u saobraćaju od Surčina do Preljine, u punom profilu auto-puta sa pripadajućim objektima, petljama, tunelima i mostovima.

Finansijer ove deonice je Vlada Srbije - Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastukture, a investitor JP Putevi Srbije.

Izvođač radova je "China Communications Construction Company", a ugovorena vrednost cele deonice od Preljine od Požege iznosi 523.530.000 dolara (450 miliona evra).

Topografski i geomorfološki uslovi su zahtevali potrebu za projektovanjem i izgradnjom ukupno tri tunela: Trbušani, Laz i Munjino Brdo.

Tunel Trbušani nalazi se u prvoj trećini deonice. Dalje trasa prelazi preko Zapadne Morave i penje se obroncima planine Ovčar i Jelice.

Kroz planinu Jelicu probija se tunel Laz. Zatim se trasa spušta prema Lučanima kroz Markovicu i Negrišore. Posle Lučana prolazi kroz brdski masiv tunelom Munjino Brdo do mesta Prilipac, gde je i završetak deonice.

Sva tri tunela su projektovana sa po dve odvojene tunelske cevi, svaka za jedan saobraćajni smer.

Dužine tunelskih cevi tunela Trbušani su približno 300 metara.

Dužine tunelskih cevi tunela Laz su približno 2.700 m i 2.900 m (dužina leve cevi po osovini leve cevi je 2.842,57m, a dužina desne cevi 2.662,33m).

Prema podacima Puteva Srbije, osovinsko rastojanje tunelskih cevi je od minimalno 35 do najviše 55 metara.

Na trećini dužine tunela projektovani su vezni hodnici za prolaz vozila iz jedne u drugu tunelsku cev sa nišama za vozila u kvaru, kao i devet pešačkih poprečnih veznih hodnika na propisanim međurastojanjima, koji omogućavaju bezbednu evakuaciju u incidentnim situacijama.

Na srednjem delu ovog poprečnog hodnika za prolaz vozila, rezervisan je prostor za pogonsku trafostanicu.

Ispod pešačkih staza na obe strane kolovoza predviđen je prostor za smeštaj različitih elektorenergetskih i telekomunikacionih instalacija.

Dužine leve i desne tunelske cevi tunela Munjino Brdo su u proseku 2.750 m, leve cevi 2.755,75 m, dok je desna cev nešto kraća, sa dužinom od 2.740,14 m.

Tunel Munjino Brdo je projektovan sa dve tunelske cevi za svaki pravac vožnje po jedna, odnosno kroz svaku tunelsku cev se odvija jednosmerni saobraćaj sa dve vozne trake.

Širina kolovoza u tunelu je 7.70 m. Osovinski razmak tunelskih cevi je oko 30 m. Visina saobraćajnog profila je H=4.75m.

Sa obe strane kolovoza su projektovane službene pešačke staze, širine od 1.19m -1.24m. Ispod njih je prostor za smeštaj različitih elektorenergetskih i telekomunikacionih instalacija.

Poprečni pešački prolazi za prelazak pešaka iz jedne u drugu cev u slučaju vanrednog događaja u tunelu, su projektovani da mogu da propuste i interventna vozila i nalaze se na rastojanju od 220-280m.

Za svaku tunelsku cev su projektovana po dva proširenja za uklanjanje pokvarenih vozila- Havarijske niše. Poprečni vozni prolazi za propuštanje vozila iz jedne u drugu cev su deo tunela Munjino Brdo projektovani na međusobnom razmaku od 1.000 do 1.006 m u podužnom pravcu.

Tuneli Laz i Munjino Brdo predstavljaju trenutno najduže drumske tunele u Srbiji.

Samo u prvom delu deonice od postojeće naplatne rampe "Preljina" do Pakovraća, koji je dužine 14,3 km, urađeno je izmeštanje elektroenergetskih, telekomunikacionih, vodovodnih i gasnih instalacija na ukupno 73 mesta.

Auto-put E-763 Beograd - Južni Jadran služi kao vitalna veza između Srbije i Crne Gore, povezujući Beograd sa područjem Južnog Jadrana. Na širem planu, poboljšaće povezanost između Rumunije, Srbije, Crne Gore i Italije.

U Požegi je predviđena izgradnja saobraćajnog čvora po kome se deo autoputa odvaja za Kotroman i granični prelaz sa BiH.

Projekat deonice Preljina – Požega auto-puta E-763 smešten je na južnom delu auto-puta E-763 u Srbiji.

To je auto-put sa razdvojenim kolovozom sa ukupno četiri trake i sa projektovanom brzinom do 120 km/č. Projekat je prepoznat kao najizazovnija deonica za izgradnju na čitavom auto-putu E-763.

Tuneli su kritični objekti sa aspekta bezbednosti učesnika u saobraćaju i njihov značaj se ogleda u potencijalnim posledicama i razmerama vanrednih događaja koji se u njima mogu dogoditi.

Svi tuneli na državnim putevima IA reda imaju ugrađene pametne sisteme osvetljenja, izmenljivu saobraćajnu signalizaciju i video nadzor, dok oni duži od 500 metara imaju sve neophodne sigurnosne sisteme za dojave i otkrivanje požara, sistem kontrole kvaliteta vazduha, ventilacije i odimljavanja tunela, hidrantsku mrežu za gašenje požara, javni razglas za prenošenje poruka korisnicima, SOS telefone, PP aparate...

Nadzor i upravljanje objektima se vrši 24 časa svakog dana iz operativno upravljačkih centara prema jasno definisanim procedurama reagovanja u slučaju vanrednih događaja.

Sami vanredni događaji uključujući i saobraćajne nezgode mogu imati daleko veće posledice u tunelu i uticajnoj zoni tunela u odnosu na otvorenu deonicu, kako zbog specifičnosti prostora tako i zbog neadekvatnih reakcija učesnika u saobraćaju usled dodatnog stvaranja panike zbog ograničenog i zatvorenog prostora.

Važno je naglasiti da je brzina glavni uzročnik kritičnih događaja u tunelima i da se brzina kretanja vozila u tunelima snima. Ograničenje brzine prilikom vožnje kroz tunele je 80 km na čas i poštujući ograničenje brzine podižemo nivo bezbednosti saobraćaja u tunelu.

Visok broj incidentnih događaja, kao i veliki broj zabeleženih neadekvatnih reakcija korisnika puta ukazalo je potrebu za sprovođenjem edukativnih kampanja sa ciljem podizanja nivoa bezbednosti u saobraćaju na državnim putevima kroz edukaciju vozača i svih učesnika u saobraćaju i to kroz edukaciju vozača za bezbedno ponašanje u tunelima u redovnim uslovima odvijanja saobraćaja "Bezbedno kroz tunel", kao i kroz edukaciju vozača za bezbedno ponašanje u tunelima u slučaju vanrednih događaja koji mogu životno ugroziti učesnike u saobraćaju "U tunelu nismo sami".