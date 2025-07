VUČIĆ KRENUO U ČAČAK NA OTVARANJE NOVE NEMAČKE FABRIKE: Objavio snimak sa "Miloša Velikog", otkrio kada se otvara auto-put do Požege (VIDEO)

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić objavio je snimak sa auto-puta Miloš Veliki, gde se uputio na otvaranje nove nemačke fabrike PWO u Čačku.

Foto: Instagram printskrin

- Od Beograda do Čačka možemo da idemo za sat i pet minuta, realno sat i 10, sat i 15 minuta. Što je mnogo bolje nego ranije Ibarskom magistralom- Sad sam vrlo uzbuđen zato što otvaramo fabriku PWO , to je uz Forverk, već postaje kompleks nemačkih tehnološko modernih kompanija u Čačku i srećan sma zbog toga. Biću srećan kada završim do Požege, biću srećan dva dana, a onda da nastavim odalje ka Užicu, Ivanjici i Sjenici.

- Ovja put je doneo i ove dve velike investicije Forverk i PWO u Čačak samo i recimo, ljudi to ne znaju, imali smo 2012. 28. 000 zaposlenih u Čačku, danas imamo 38.000, iako manje ljudi živi zbog niskog prirodnog prirašaja, 10. 000 ljudi je više zaposleno. Nije samo Čačak u pitanju, već Milanovac i Lajkovac i Ub i mnoga druga mesta, a i cela žila kucavica za celu centralnu i zapadnu Srbiju, ljudi sa Zlatibora će biti mnogo srećniji kada završimo do Požege. To za dva, tri dana otvaramo - rekao je Vučić.