BOG NA NEBU, SUD NA ZEMLJI Toma Fila: Nije narod neozbiljan, neće na Vidovdan za budalama

Poznati beogradski advokat Toma Fila govorio je o najavljenom protestu blokadera zakazanom za Vidovdan, ocenivši da oni neće uspeti u svojim namerama. Takođe, on je kazao da očekuje da će sve nadležne institucije rditi svoj posao

Foto: Printskrin Nova S

- Bog na nebu, sud na zemlji, to smo učili svi mi koji smo studirali prava. Čak i po Dušanovom zakoniku, vlast ne može da utiče na sudske odluke, a još manje to može da radi ulica. To se neće desiti - poručio je advokat Toma Fila.

On kaže da je pre nekoliko dana prošao pored blokadera:

- Bilo je oko 20 ljudi, ne više. Blokirali su raskrsnicu Kneza Miloša i Nemanjine. Ni 50 ljudi, a zaustave najvažnije ulice... Strašno! - ocenio je.

Prema rečima poznatog advokata, policija je trebala odavno da interveniše, i to svaki put kada su blokaderi napadali građane i uništavali imovinu.

- Na Vidovdan će se razbiti fama da ih ima mnogo. Videće se da su to ekstremisti. Što ih je manje, to su agresivniji - uveren je Fila.

Ističe da nema govora da ostvare teroristički pir koji smo svi čuli da planiraju.

- Nije narod neozbiljan da krene za budalama koje stružu brojeve sa pištoja i oružja. Nikoga ne potcenjujem, sećamo se svi da su 2003. potcenili sve što se desilo pre atentata na premijera Đinđića. Nadam se neće biti ništa od onoga što očekuju i pišu N1, Nova i slični mediji. Siguran sam da će sve nadležne institucije - BIA, MUP - očuvati mir i zaštiti imovinu države Srbije - zaključio je Fila.