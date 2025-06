"ZAPREPASTIĆETE SE" Vučić pročitao listu prvih 10 univerziteta u svetu: To nikada nije bilo!

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić prisustvuje otvaranju Međunarodnog foruma studenata "Sloboda i suverenost naroda u 21. veku".

Vučić kaže da nije isti Pravni fakultet u Beogradu devedesetih i dana, i da je tada bio na mnogo višem nivou.

- Zaprepastićete se kada vam pročitam podatke. Juče sam pričao sa sekretarom KP NR Kine. Oni imaju 175 univerziteta samo u toj jednoj provinciji. Kako ćete to da pobedite? Jedan Vijetnam šalje 30.000 studenata u inostranstvo, da bi se tamo školovali i vratili. Ali to su drugačije obaveze, po njihovom zakonu, kakve mi ne možemo da imamo. Evo liste, Kina, top 10 instituta globalnih rangirani. Prva je Kineska akademija nauka, pa Harvard, pa su od trećeg do osmog mesta sve kineski univerziteti! To ranije nije bio slučaj. 9. je Maks Plank institut u Nemačkoj, i 10. opet kineski univerzitet. Sve se u svetu menja, samo i dalje mi mislimo da je sve isto. Naša je namera bila da privučemo i ruske univerzitete, i Italijane.