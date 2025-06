NAJBOLJI ZAKLON ZA SRBIJU KURS NEUTRALNOSTI: Analiza "Novosti" - Gde vodi svet bez pravila i kako naša zemlja da se zaštiti u sudaru sila

U SITUACIJI kada se u svetu jedno za drugim otvaraju ratna žarišta, sila jačeg potiskuje pravo i pravdu, a principi ustupaju mesto interesima, naša zemlja mora da ostane dosledna svom jasno definisanom spoljnopolitičkom kursu - insistiranje na poštovanju međunarodnih normi, suvereniteta i teritorijalnog integriteta, uz očuvanje vojne neutralnosti.

To je, ukazuju sagovornici "Novosti", jedini zaklon koji Srbiju može da zaštiti u sukobu velikih i u trenutku kada, kako je upozorio predsednik Aleksandar Vučić, "svet tone u potpuni haos, a pravo, pravda i pravila više ne postoje".

Vučić je povodom sukoba na Bliskom istoku između Izraela i Irana, a u koji su se direktno uključile i SAD rekao da naša zemlja poziva na mir i da neće zauzimati bilo čiju stranu između nama prijateljskih zemalja. Dodao je da ćemo snažiti zemlju, pre svega vojno, ne kao pretnju bilo kome, već da bi građani bili bezbedni i sigurni.

Diplomata Zoran Milivojević kaže za "Novosti" da Srbija ne treba da menja svoju spoljnu politiku jer su principi na kojima se ona zasniva, uključujući međunarodno pravo, i dalje važeći, uprkos tome što sila dominira kada je reč o ključnim svetskim državama:

- Vojna neutralnost sada dobija još više na značaju. Pogotovo kada su velike sile suprotstavljene ne valja biti svrstan. Srpska spoljna politika mora više nego ikad da bude orijentisana na državne i nacionalne interese, uz apsolutno korišćenje političkih i diplomatskih mehanizama u njihovom ostvarivanju. Ne treba nasedati na provokacije, incidentne situacije i pokušaje da se Srbija na bilo koji način uvuče u nekakve sukobe. Drugo, stav nesvrstavanja u situaciji kada je došlo do konflikta između dve prijateljske zemlje je jedini moguć, a to imamo u oba slučaja - i kada je reč o ukrajinsko-ruskom ratu i kada govorimo o Iranu i Izraelu.

Podseća da ni Ukrajina ni Rusija nisu priznale KiM, kao ni Iran, a da imamo podršku Izraela u brojnim međunarodnim organizacijama oko ovog pitanja:

- Međunarodno pravo je i dalje validno. Nijedan pokušaj da se silom nametne rešenje ne može se realizovati ignorisanjem međunarodnog prava. Tu imam u vidu i kosovsku priču, kosovska državnost ne može da se potvrdi bez Ujedinjenih nacija, kao što ne mogu da se realizuju ni ciljevi Izraela ili bilo kog drugog na Bliskom istoku, ignorisanjem međunarodnog prava i principa. Može silom da se promeni faktičko stanje, ali ne može da se nametne konačno i održivo rešenje.

Milivojević ističe da sve ono što je naša "lična karta" kada je reč o spoljnoj politici - insistiranje na poštovanju principa suvereniteta i teritorijalnog integriteta, međunarodnih dokumenata, dogovora i povelja, vojna neutralnost, sada samo dodatno dobija na težini:

- Posebno na značaju dobija činjenica da imamo otvorenu i dobru komunikaciju sa najvažnijim centrima moći na globalnoj sceni - Vašingtonom, Moskvom, Pekingom. I u tom smislu naši principi, stavovi spoljne politike treba u potpunosti da ostanu na snazi.

Bivši jugoslovenski šef diplomatije Vladislav Jovanović ukazuje za "Novosti" da Srbija mora da radi dve stvari - da učvrsti unutrašnji poredak i što brže uspostavi jedinstvo i da pojača odbrambenu komponentu:

- Važno je da nastavimo sa politikom vojne neutralnosti i saradnje na svim stranama, posebno sa velikim silama, pre svega sa trojkom - SAD, Rusija i Kina - koje su ključne za održavanje ravnoteže u svetu, koje u ovom trenutku nema. To je, istovremeno, najbolji način da se zaštitimo od "apetita" bilo koga od njih. Razvijeni odnosi sa ovim zemljama u mnogim sferama pojačavaju naš značaj i vrednost u njihovim očima. Ako bi neko krenuo sa agresivnim ambicijama prema nama, morao bi da računa na suprotstavljanje drugih država koje takođe imaju investirane interese u Srbiji. To je ono što će obezbediti neku vrstu zaklona za našu zemlju.

Dobra odluka o stopiranju izvoza U SLUČAJU sukoba na Bliskom istoku, Milivojević ne očekuje pritiske na Srbiju da zauzme stranu. On ukazuje da treba izbegavati rizike koji bi mogli da nas dovedu u poziciju da moramo da se na bilo koji način opredeljujemo: - Mislim da je dobra odluka Srbije da zaustavi izvoz naoružanja i vojne opreme kako ne bi na bilo koji način došla u poziciju da menja principe i stavove, da dovodi u pitanje naše odnose sa pojedinim akterima. Po meni bi veća šteta bila da dovedemo u pitanje naš međunarodni položaj i postignute pozicije i rezultate nego gubitak zbog zaustavljanja prodaje vojne opreme.

Jovanović kaže da su velike sile u sukobu, ali da je on i dalje kontrolisan, one se konfrontiraju i istovremeno se sporazumevaju:

- Oni su neophodni jedni drugima, jer jedino oni mogu da urede stabilnost sveta na novim osnovama. Osuđeni su na to da budu protivnici i da sarađuju. Svaka alternativa tome sve nas bi vodila u avanture sa nepoznatim krajem. Stubovi dosadašnjeg svetskog poretka su praktično pali i ove tri sile mogu da uspostave kakav-takav red i jedan novi poredak, naravno na bazi promovisanja svojih interesa. To istovremeno znači da će izbegavati da idu "đonom" protiv drugih zemalja. Srbija će sigurno biti izložena raznim pritiscima, ali to ne treba da izaziva paniku, jer su oni manje-više predvidljivi.