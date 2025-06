"NE RADUJEMO SE INTERVENCIJI, ALI NA SVAKOM OD NJIHOVIH PLENUMA GOVORI SE SAMO O NASILJU" Vučić: Sada svi vide da je obojena revolucija

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će za Vidovdan nasilnici biti pohapšeni i da će građanima mirno proći taj dan.

Foto: Printscreen

- Vi vidite da imate posao sa neodgovornim ljudima, ali to neće proći. Odlučnost državnih organa je jaka, mi sada znamo da nemaju veliku popularnost, u odnosu na mart. Uz sve prevare da je to mladost koja se ne bavi politikom, sada svi vide da je obojena revolucija. Ljudi ne treba da brinu, ne radujemo se intervenciji, ali na svakom od njihovih plenuma govori se samo o nasilju. Videćete i sami u narednim danima - dodao je on.

Oni što hoće da stave genocidni pečat na čelo srpskog naroda govore da nije to ništa strašno, a posle bi došle odštete.

- Tako su nam tim pokvarenim trikovima uništili SRJ, dozvolili progon našeg življa, dozvolili otcepljenje Kosova i Metohije, tako da, kao što bih mnogo pitanja imao i za naše prijatelje koji se zaklinju u prijateljstvo i bratstvo šta su u određenim trenucima radili. Dakle, političkoj priči blokadera se radujem, biće nam mnogo lakše da ih pobedimo kada dođe vreme za izbore - rekao je Vučić.