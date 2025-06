VUČIĆ O ŠOLAKU: Bio je jedan od najvažnijih pokretača obojene revolucije, radio je za određene službe već dugo vremena

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić tokom boravka u Emiratima govorio je i o Draganu Šolaku.

Foto: Profimedia

- Nije valjda on bio urednik? Za mene to govore već 12 godina. On je bio jedan od najvažnijih pokretača obojene revolucije, radio je za određene službe već dugo vremena. Nastaviće on to da uređuje. Nasmejao sam se kada sam video pismo, gde oni kažu da je "on bio garant nezavisnosti", pa ja sam mislio da su oni garant, da se vlasnik ne meša u uređivačku politiku kako su sve vreme ovorili. Sad odjednom ispade vlasnik taj koji se mežao u uređivačku politiku. Sve što govore sve je laž i na kraju to ispliva na videlo. Šolak tuži i one sa kojima je upravljao Junajted medijom i traži još 200 miliona za sebe, uzeo si 1,6 milijarde za to što si prodao, sve si prodao, stavio si pare u džep i to ti je malo pa ćeš još da tražiš pare. Nije tužio nikoga u Srbiji, njihov problem. - rekao je Vučić.