PREDSEDNIK IZ ABU DABIJA: Vučić o detaljima razgovora sa Bin Zajedom - učinio je veliku čast za Srbiju

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić iz Ujedinjenih Arapskih Emirata obratio se građanima Srbije gde je otkrio o čemu je razgovarao sa šeikom Bin Zajedom.

- Nisam siguran koliko je jednostavno objasniti koliko je značajan taj susret, ne samo za našu zemlju nego za našu zemlju, nego za bilo koga. Dovoljno je da kažem da je u prethodna 24 sata to jedini čovek u svetu koji je razgovarao sa svim protagonistima svetske politike, od predsednika Amerike do predsednika Rusije, vezano za krizu ovde u regionu. Govorili smo o geopolitičkoj situaciji. Razmenili smo mišljenja i dogovorili stvari za budućnost o našoj bilateralnoj saradnji. Nadam se da će uskoro prestati ovaj sukob na Bliskom istoku, to bi bilo važno i za nas jer cene nafte na kotacijama su takve da ukoliko bi sve ostalo isto mi bismo u poetak morali da povećamo cene naftnih derivata. Nadam se da će se nešto promeniti i da ćemo uspeti da sačuvamo cenovnu stabilnost. Što se tiče naše bilateralne saradnje imamo široku bilateralnu saradnju od značajnih ekonomskih projekata poput Beograda na vodi do različitih prjekata u različitim društvenim sverama života. Ono što smo pokrenuli danas to je saradnja i u oblasti veštačke inteligencije. Dogovorili smo da naši stručnjaci razmene mišljenje - rekao je Vučić.

- Moramo vojnički da snažimo da bi mogli da očuvamo mir, stabilnost, suverenost i nezavisnost, ne ugrožavajući nikoga, ali da odvratimo svakog ko bi pomislio da bi Srbija mogla da bude lak plen u današnjem svetu nestabilnosti i nepoznanice šta nas čeka. Razgovarali smo i o vojnoj-tehničkoj saradnji. Podižemo je na značajno viši nivo, a nadam se da ćemo biti pouzdan partner našim domaćinima. Mi ćemo u septembru imati veliku vojnu paradu u Srbiji. Pokazaćemo mnogo toga što smo nabavili, proizveli i uspeli da uvedemo u naoružanje Vojske Srbije. Razgovarali smo o daljem nastavku različitih ekonomskih projekata. Verujem da će nam uvek i ubuduće biti od velike podrške i pomoći. Upoznao sam ga sa situacijom u našoj zemlji, regionu, situaciju na KiM i drugim ptianjima i verujem da je razumeo i shvatio poziciju Srbije. Imali smo zvanični deo, gde su bile delegacije, koji je trajao kratko, najviše smo obavili razgovore u četiri oka. Posebno sam srećan, prvi put je došao u hotel po svog gosta lično, ušao u hotel, lično me vozio u svom automobilu do svoje palate, vratio me svojim kolima do hotela, to je ogormna čast za Srbiju, nije čast samo za mene kao predsednika. Mnogo toga sam čuo i naučio, posebno o situaciji između Irana i Izraela. Nadam se da ćemo imati mir.

Na pitanje da li su razgovarali o Ekspo kaže:

- Emirati će biti istaknuti predstavnik na Ekspo. Takođe sam siguran da su nam svojim savetima do sada pomagali, a pomagaće nam i ubuduće. Molio sam da nam pomognu, ako ne možemo Diznilend da platimo, da nam pomognu od dovođenja nekih tematskih parkova da dovedemo.

Predsednik je najavio da će kasnije tokom dana imati i razgovore o energetici sa saradnicima Bin Zajeda:

- Razgovarali smo i o energetici, večeras ću sa njegovim saradnicima nastaviti razgovore. Time što ćemo da gradimo, uz sve probleme, i Bistricu i Đerdap, solare, vetro parkove, i one koji će da ostavljaju struju u Srbiji. Možemo da razgovaramo i o njihovom iskustvu sa nuklearnom elektranom. Mislim da to sa Korejcima rade i želimo posebno da razgovaramo sa tim iskustvom i značiće nam za električnu energiju. Pokrivamo oko 83, do 85 odsto, sopstvene potrošnje ali ćemo za 10 godina pokrivati do 60 odsto. Imate pojedine zemlje koje su bile i neto i bruto izvoznici energije i danas zavise od uvoza.

Na pitanje da li je sa Bin Zajedom razgovarao kada je reč o sprovođenju obojene revolucije u Srbiji kaže:

- Razgovarali smo više puta i telefonom. Mi smo prijatelji i u međudržavnim odnosima teško da postoji takav odnos. Prijateljstvo je nastalo slučajno, on se čudio kako ništa ne tražim ni za sebe, tražio sam samo prijateljstvo za našu zemlju, i godinama smo gradili nešto što donosi ogromnu korist za Srbiju. Srećan sam što ga imam za prijatelja. Prva poznata obojena revolucija 1953. godine sprovedena u svetu bila je pod pokroviteljstvom SAD, a sprovedena je u Iranu kada su doveli Rezu Pahlavija za šaha i smenili su tada predsednika Musadeka. Danas pokušavaju da sprovedu to isto. Ono što mislim da ljudima u regionu ne odgovara to su ubistva visokih zvaničnika, govorim o ovima u Zalivu, jer se svi plaše kakav haos posle toga može da nastane. Mnogi se plaše građanskog rata u Iranu i svi se nadaju da će se to izbeći. Drugi, nisam siguran koliko razumeju. Verujem da Tramp to razume i da se neće pribegavati političkim likvidacijama i mislim da je to način razmišljanja svih u Zalivu. Jasno je da su Izrael i Amerika dominantni, Iranci su ponosan narod. Jedino da kažemo da se nadamo miru. Što se tiče situacije u Srbiji, rekao sam mu da pišem knjigu. Da ukoliko se ne desi neki novi crni labud da je sa tim u potpunosti gotovo. Da ne vidim u ovom trenutku bilo kakvu opasnost, a on zna koliko sam oprezan. Pokazao je zainteresovanost da se i na arapskom tržištu knjiga pojavi. Verujem da će biti pomoć mnogim slobodarskim zemljama. O tome kako potkupljuju ljude u zemljama, kako obaraju vlast. Kada sam mu ispričao neke detalje kako se sprovodi bio je iznenađen, iako je daleko iskusniji. Mislim da je to preteško iskustvo za nekog ko vosi slobodnu zemlju.

O Šolaku

- Nije valjda on bio urednik? Za mene to govore već 12 godina. On je bio jedan od najvažnijih pokretača obojene revolucije, radio je za određene službe već dugo vremena. Nastaviće on to da uređuje. Nasmejao sam se kada sam video pismo, gde oni kažu da je "on bio garant nezavisnosti", pa ja sam mislio da su oni garant, da se vlasnik ne meša u uređivačku politiku kako su sve vreme ovorili. Sad odjednom ispade vlasnik taj koji se mežao u uređivačku politiku. Sve što govore sve je laž i na kraju to ispliva na videlo. Šolak tuži i one sa kojima je upravljao Junajted medijom i traži još 200 miliona za sebe, uzeo si 1,6 milijarde za to što si prodao, sve si prodao, stavio si pare u džep i to ti je malo pa ćeš još da tražiš pare. Nije tužio nikoga u Srbiji, njihov problem.

O Preleviću i Kavčiću

- Možete da mislite na kakve grane je pala Srpska akademija nauka i umetnosti kad ih posećuje Božo Prelević zvani Ratkapna i Alek Kavčić nosilac američkog pasoša i ne samo pasoša, kakve su to intelektualne veličine. Ne verujem da postoji akademi koji bi ih slušao po bilo kom pitanju. Zovu ga Ratkapna jer je krao ratkapne sa guma i točkova, to mu je nadimak u BIA. Mulj ispliva na površinu i ne traje mnogo na sreću. Rekoh, za tri meseca, čuvaću ih sve od naroda.

O zahtevima blokadera

- Jasno je bilo od početka o čemu se radi, da je u pitanju obojena revolucija, spolja plaćena i organizovana. Sad pošto USAID ne može više da plaća, sad će ići NED i još neke druge. Sad će preko njih da ih plaćaju. Samo u Srbiji će da se bave politikom. Do u detalje pratimo kako se obojena revolucija odigrava, i znamo da nemaju više šansu. Sad traže skidanje mog imuniteta, ja se nisam ni pozvao na imunitet. To je kad nemaju pojma sa životom. Nisu hteli da uče, već su hteli da blokiraju one koji žele da uče. Molim te mlade ljude da sednu i uče, da se ne blamiraju više. Biće oni malo nervozniji. Proći će i taj 28.

Predsednik je najavio da već 29. i 30. otvara se put prema Zlatiboru i put prema Požege, sutra ide struja u Munjino brdo tunel.

O rektoru Đokiću

- Bio bih počastvovan kada bi on radio malo svoj posao, a ne sve drugo, ali ovako me ne zanima šta je rekao. Dobro došao. Kada dođu izbori svi su dobrodošli kao protivnici, pa ćemo da se izmerimo. A njegovo nasleđe na Univerzitetu biće označeno crnim slovima. Nikada takav egzodus studenata BU nije doživeo kao u njegovo vreme, ni u Prvom, ni u Drugom svetskom ratu.

O studentima

- Studenti u blokadi su oni koji sede u Pionirskom parku, ovo drugo nisu studenti to su blokaderi. Ta vrsta nasilja ne može da prođe bez odgovornosti. Ne možete da zabranite nikom da uđe na fakultet. Zabranili su zato što je plenum doneo odluku. Vidite da žive u virtualnom svetu, u svetu lajkova. Još ne razumeju da je sve gotovo, ne mogu da vide, ne čitaju, ne razumeju da je kraj te priče. Što pre im objasnimo da je kraj biće bolje za tu decu da pokušaju da se vrate.

- Ovo danas je bilo važno, večeras imamo sastanke. Biće zanimljivo narednih dana. Molim ljude da se vrate na posao i počnu da rade ono što je njihov posao. Kad dođu izbori neka se kandiduje Đokić, bivša dekanka Jovanović. Zamislite Bane banana da bude ugledan čovek. Sledi vreme odgovornosti, oni to sada ne mogu da vide, misle da se šalim sa Zakonom o visokom obrazovanju. Oni misle da se šalim kada to govorim, ne šalim se, ozbiljan sam. Ljudi znaju, kao kad vam saopštavam izborne rezultate, veoma sam ozbiljan. To govorim za sve institucije koje su izjedene spoljnim faktorom i koje su rušile svoju državu.