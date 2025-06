SINIŠA MALI GOST JUTARNJEG PROGRAMA: Ministar o Expu, povećanju plata, penzija i minimalca

MINISTAR finansija i prvi potpredsednik Vlade Srbije Siniša Mali bio je gost jutarnjeg programa na Pinku.

Foto: Pink Printscreen

Kako kaže, za sada je svoje učešće na Expu potvrdilo čak 112 zemalja.

- Naredne nedelje će biti najveći ikada događaj organizovan u Srbiji, iako je to samo priprema za Ehpo. Do sada je 112 zemalja potvrdilo svoje učešće, što je do sada najveći broj. 2027. godine, Srbija i Beograd će biti centar sveta. Naredne nedelje će doći važni ljudi u Srbiju iz 140 zemalja koji će boraviti dva dana kako bi se upoznali sa svim stvarima. Zamislite samo tu logistiku i koliko je to posla - rekao je Mali i dodao:

- Ehpo je naša najveća razvojna šansa ikada - kazao je on.

Ističe da je to podsticaj za sve privredne grane.

- Gradimo potpuno novi mali grad u Surčinu - rekao je Mali i naveo da se radi o odličnim stvarima za razvoj infrastrukture.

Kaže da će biti kampanja u celom svetu o dolasku u Srbiju, a dodaje da će se ići i sa razvojnim planom za 2035. godinu.

- Očekujemo preko 3 ili 4 miliona posetilaca, ali 2027. se ništa ne zaustavlja. Od te godine nam se tek otvaraju nove perspektive za rast i razvoj -rekao je Mali.

Za 2025. godinu sve je ispunjeno, navodi Mali.

- Biće preko 1.000 evra prosečna plata u decembru 2025. godine - kazao je Mali, a ističe da su se nekada smejali predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću kada je rekao da će 2019. prosečna plata biti 500 evra.

Foto: Pink Printscreen

Prosečna plata 2012. godine bila je 329 evra, a 2027. godine je cilj da se ide na 1.400 evra.

- Konkretne koristi i benefiti za sve građane Srbije. Sve što radimo vezano je za Ehpo - kazao je Mali.

Najavio je novih 20 kilometara auto-puta za Vidovdan od Pakovraća do Požege, otvaranje 25 kilometara Dunavske magistrale – od Požarevca prema Golupcu, novih 14 km Moravskog koridora do kraja ove godine, podizanje minimalca...

Najavio je i pet novih fabrika - u Čačku, tri u Nišu i u Novom Sadu..

- Srbija ide napred, sve nam je pod kišobranom Ehpa - kazao je Mali.

Kaže da je poruka građanima da Srbija mora da ide napred, da moramo da se borimo za veće plate i penzije. Podseća da smo 2012. godine bili na ivici bankrota.

- Sada je Srbija centar sveta, dobila je investicioni rejting - kazao je on.

Ističe da država ispunjava obećanja koja daju, a da pmo kod kojih je prosečna plata bila svega 329 evra žele kroz fašističke metode da se vrate na vlast.

Dva stuba ekonomske politike Srbije su:

1.investicije, podizanje infrastrukture

2. podizanje životnog standarda, navodi on.

Ističe da stvaranje alimentacionog fonda pokazuje brigu države.

- U tu svrhu smo već izdvojili 500 miliona dinara za ovu godinu. Ukoliko otac ne plaća alimentaciju, država će to preuzeti na sebe, a onda ćemo mi od oca to da naplatimo sa kamatom - rekao je on.

Foto: Pink Printscreen

Očekuje usvajanje Zakona o alimentacionom fondu uskoro.

- Osim tih velikih projekata i priča, važno je da pokažete brigu za ljude, da radite na povećanju minimalca, zarada, penzija - kazao je on.

Ističe da će on braniti taj zakon u parlamentu, ali se ide sa izmenom i zakona o jeftinim kreditima za mlade, kako bi se izašlo mladima u susret.

- Radi se o jeftinim stambenim kreditima za mlade do 35 godina gde je učešće samo 1 odsto - izjavio je on.

Država garantuje bankama da će krediti biti vraćeni i država subvencioniše deo kamate, kazao je on.

- Imamo preko 5.000 zainteresovanih, a preko 1.000 kredita je već odobreno. To je ogroman uspeh i pokazuje brigu za mlade - objasnio je Mali.

Ističe da mu je događaj meseca bio što je narodna poslanica Ivana Rokvić ispred Narodne skupštine nožem nasrnula na studente zato što drugačije misle.

- Tu fašističku ideologiju nadam se da građani jasno vide - kazao je Mali.

Podseća i da je predsednik NDSS Miloš Jovanović imao nož kad je išao da blokira Ekspo.

- Šta je sledeći korak? Da li ćete da krenete da nas koljete sve? Šta ste vi? Nacisti? - pitao je on.

Podseća na nasilje blokadera-foteljaša u Nišu, Kragujevcu, Novom Sadu...

- Da li se bilo ko seća njihovih četiri zahteva? - pitao je Mali.

Namera je sada, dodaje, jasna - dolazak na vlast.

Na kraju se pozvala na poslanički imunitet, podseća.

- Sramota - kratko je zaključio.

Ističe da smo fašizam već pobedili pre 70 godina, a pobedićemo ga i sada.