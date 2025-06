"ZGROŽEN I OGORČEN NAPADOM NA OVE MOMKE!" Siniša Mali o brutalnom napadu na Miloša Pavlovića

MINISTAR finansija Siniša Mali oglasio se na svom zvaničnom Instagram profilu povodom jezivog napada na studente koji žele da uče, koji se dogodio noćas.

Foto: Printksrin

"Zgrožen sam sinoćnim nasiljem nad studentom Milošem Pavlovićem i njegovim drugovima, kolegama studentima. Zgrožen i ogorčen napadom na ove momke!

Jer, duboka podela u našem društvu dobija nove, nasilne dimenzije - na one koji grade, stvaraju, vuku Srbiju napred, i na one koji ne samo da osporavaju sve to i žele da nas vrate u ekonomsko siromaštvo i politički haos, već to rade uz pomoć nasilja.

Snažno osuđujem svaki vid nasilničkog ponašanja i pozivam građane Srbije da podrže pristojnu Srbiju koja želi da radi, razvija se, uči. Velika podrška za Miloša i studente koji samo žele da uče! Srbija nikada nije birala fašizam, pa neće ni sada.

I zato ponavljam - neće fašizam nikada pobediti. Pobediće Srbija!", napisao je ministar Mali.