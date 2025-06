"ŠEST MESECI SU IH TAPŠALI PO RAMENU" Brnabić: Plašim se da ćemo morati da spasavamo profesore od studenata blokadera

PREDSEDNICA Skupštine Srbije Ana Brnabić danas je nakon incidenta na Pravnom fakultetu u Beogradu kada je student povredio profesorku i radnika obezbeđenja, izrazila bojazan da će država morati da štiti i spasava profesore od studenata u blokadi koje su, kako je istakla, ti isti profesori šest meseci "tapšali po ramenu" i govorili da su ih "deceniju čekali".

Foto: Novosti

Ona je ocenila i da su za situaciju u društvu najodgovorniji određeni mediji koji od početka protesta "pumpaju".

Brnabić je to poručila na konferenciji u Narodnoj skupštini odgovarajući na pitanje novinara da li napad studenta na profesorku Pravnog fakulteta u Beogradu ima veze sa narativom koji se kreira o članovima univerzitetske zajednice u pojedinim medijima, ali i od strane javnih funkcionera.

- Kako profesori sutra da drže predavanja, kada im ustane neki blokader koga su tapšali sedam meseci po ramenu i govorili ti si najlepši, ti si najpametniji, ti si nada ove zemlje, ti si sve što smo mi decenijama čekali, kao što to kaže Nataša Kandić, i kaže ti 'ti ćeš mene nešto da pitaš, ne nego ću ja tebe nešto da pitam'. Pošto su to napravili od naših fakulteta, to su pokušali da naprave od naših osnovnih i srednjih škola. Samo ne znam da li se vi šalite kad takve stvari pitate, i da li vas je makar malo sramota da toliko spinujete istinu. I da li mislite da to niko ne vidi u ovoj zemlji - rekla je Brnabić odgovarajući na pitanje novinara N1.

Ona je navela da joj uvek, kada joj određeni novinari postavljaju pitanje, treba par minuta da razmisli da li se šale ili su ozbiljni i istakla da blokaderi zapravo imaju narativ da je svako ko je protiv blokada legitimna meta napada, od studenata koji žele da uče, do onih profesora koji su ih do juče podržavali.

- To je narativ blokadera koji prave crne liste, blokadera koji su sebi dali za pravo da najbolje studente tih fakulteta ne puštaju u zgrade fakulteta. Blokadera koji su pokazali da im je nacistička i fašistička ideologija u svom izvornom obliku najprihvatljivija. Pa ne, ne čudim se. Ne čudi me da su blokaderi napali bilo kog profesora, docenta, asistenta ili bilo koga drugog. Zato što je to upravo ono o čemu sam pričala u poslednjih deset dana da se dešava na fakultetima, to je da svako ko se usudi da kaže 'e možda bismo mogli nešto drugačije', bude izviždan - kazala je Brnabić.

Tako su, dodala je, bili izvižadani i stavljeni na crnu listu studenti koji žele da uče, dok je dekan DIF-a u Novom Sadu zamalo bio ubijen od strane tih istih blokadera.

Ističući da je više ništa ne čudi, Brnabić je rekla da studenti u blokadama zagovaraju Srbiju u kojoj jedino oni odlučuju o svemu i pitaju se za sve, u kojoj nema demokratije, institucija, zakona, Ustava ni vladavine prava.

- Svako ko im se suprotstavi je legitimna meta verbalnog i fizičkog napada. Žao mi je zbog tih profesora. Samo se plašim da nakon ovih šest, pa sad će biti sedam meseci terora, da ćemo mi morati i da će naša odgovornost biti kako da spasimo te ljude - naglasila je predsednica Skupštine Srbije.

Ona je napomenula da studenti koji žele da uče ne mogu da uđu na fakultete i da za to postoje dokazi, samo što ih određeni mediji nikada nisu objavili.

- Da li ste na vašem mediju pustili video kakvu je torturu prošao Vladimir Balać, najbolji student Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu? Da li ste pustili? Niste. Da li ste pustili možda informaciju kako je prošao Luka Lalošević, student Fakulteta političkih nauka u Beogradu? Niste. Zato što vi ne želite da saznate istinu. Zato što vi imate vaš narativ. Vi ste pumpači. I vi ste jedni od glavnih pumpadžija, ali na vama je odgovornost, kao u svakom demokratskom društvu, za napad na tu profesorku i na sve druge profesore, studente i obične ljude koje blokaderi fizički napadaju - poručila je Brnabić.

Policija u Beogradu danas je, nakon prijave koju je primila oko 9.45 časova da je nepoznata osoba napala profesorku i radnika obezbeđenja Pravnog fakulteta, izašla na lice mesta i identifikovala studenta treće godine tog fakulteta M.S. koji je, kako se sumnja, napao profesorku, a potom i radnika obezbeđenja koga je udario više puta i naneo mu povrede.

Kako je saopšteno iz MUP-a, tom prilikom povređen je i student koji je pokušao da razdvoji M. S. i radnika obezbeđenja, a sva trojica su prevezena u Urgentni centar, gde im je ukazana lekarska pomoć.

(Tanjug)