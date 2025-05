"BLOKADERSKA LISTA ĆE PROGLASITI POBEDU BEZ REZULTATA" Vučević o izborima u Kosjeriću i Zaječaru: Ako izgube, pričaće da su pokradeni

PREDSEDNIK SNS Miloš Vučević istakao je za Prvu televiziju da ih u Zaječaru i Kosjeriću čekaju teški izbori.

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

Vučević je naveo da su blokaderi tada imali vrlo jasne poruke, da ih politika ne interesuje, a danas isti ti dolaze na polje izbora.

- Ja nisam siguran da postoji društvena atmosfera da se održe izbori. Izbore da imamo u atmosferi da sprečavate da ljudi idu vrata do vrata, da nama napadaju stranačke prostorije, da neko daje sebi za pravo da neko sme ili ne sme da se kandiduje, ne vidim da imamo demokratske uslove. Siguran sam da bi blokaderska lista nakon zatvaranja biračkih mesta proglasila pobedu, ne čekajući rezultate. Kada bi RIK saopštio zvanične rezulatte, ako bi rezultati bili suprotno od onoga što su proglasili rekli bi da su pokradeni i dobili gorivo da ih vodi ka 6. oktobru. Njima trebaju izbori da dokažu da je ovde nemoguće da se ovde demokratski dođe do pobede, već putem ulice- objasnio je.

Prave pritisak u Kosjeriću da se ljudi osećaju nelagodno da idu na izbore

Predsednik SNS istakao je da će izbori u Zaječaru i Kosjeriću za njegovu stranku biti veoma teški izbori, jer se dešava da se prvi put održavaju u ovakvoj atmosferi.

- Mnogo napada na naše aktiviste, funkcionere, ali verujem da će naša lista „Aleksandar Vučić“, odneti pobedu i za nas će jedino biti relevantno šta će reći građani ove dve lokalne samouprave. Imamo još 10ak dana do izbora i narednih dana ću ići do Zaječara i Kosjerića. Ponavljam, imamo izbore u nedemokratskim uslovima. Anu su čekali u Kosjeriću, jedna tajkunska televizija je htela da upadne na naš događaj, da nas provociraju. Gotovo sam siguran da ako izgube će pričati kako su pokradeni. Oni za Kosjerić pozivaju sve aktiviste iz Čačka, Požege, da tako prave pritisak, da se ljudi osećaju nelagodno da idu na izbore. To je njihova matrica- zaključio je Vučević.