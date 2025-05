"KAKVI STE VI LICEMERI I PREVARANTI" Brnabić postavila na mesto blokadere foteljaše: Ovaj narativ protiv Vučića kao da je Kurti lično pisao

PREDSEDNICA Skupštine Ana Brnabić oštro je odgovorila blokaderima foteljašima.

- Vučić izdao srpski narod na KiM?!? Onaj narod koji se samo u Vučića kune dok vi izigravate tramvaj dvojku i izlažete se ekstremnim naporima pešačenja od 8km u krugu iste te dvojke?? Protiv ste evropskih sporazuma?!? Pa zašto onda biciklate do Strazbura, trčite do Brisela i plivate do Londona?!? Kakvi ste vi licemeri i prevaranti, to svet video nije... Najviše vas podržavaju (a i vi njih najviše ljubite) najveći lobisti nezavisnosti lažne države Kosovo*: Picula, Joveva, Šider, Gordan Bosanac i sl.



Finansiraju vas svi oni koji vole Prištinu, a ne mirišu Beograd – od Rokfelera do Soroša. Ali ste patriote... A i ovaj narativ protiv predsednika Vučića kao da je Kurti lično pisao. Što verovatno i jeste - objavila je predsednica parlamenta na mreži X.

