VUČIĆ O BLOKADERIMA, POVEĆANJU MINIMALCA, IZGRADNJI ZEMLJE... Predsednik Srbije otkrio šta nas čeka u budućnosti

SPECIJALNI gost Nacionalnog dnevnika na TV Pink bio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Govoreći o obilasku radova na izgradnji nacionalnog stadiona, Vučić kaže da je to važna stvar za našu zemlju, a što su izgradile i zemlje koje su zaostajale za nama.

- Imali smo 15-ak godina potpuno praznog hoda kada se ništa nije radilo, a samo su nosioci političkih funkcija postajali bogatiji, a narod i zemlja siromašniji - rekao je predsednik.

Raduje ga što je video mnogo radnika i mašina.

- Već možete da prepoznatete tribine - kazao je on.

Ističe da će to biti velelepno mesto na ponos cele Srbije.

Kaže da smo "naše pare" imali i pre 15,20 i 30 godina, ali su "završavale u njihovim džepovima, a ne u našim putevima, prugama, naučno-tehnološkim parkovima, bolnicama i kliničkim centrima".

- Ekspo su i bolnice, i KC u Pazaru, Užicu, od Smederevske Palanke do Loznice, Kladova i Negotina gde ćemo morati brojne promene da uradimo u domovima zdravlja. To su i novi putevi, nove pruge. 28. juna bi trebalo da otvorimo auto-put do Požege. Šta god da uradite nikada nije dovoljno dobro, već je podrazumevajuće - kazao je on.

Podseća na to da će biti izgrađeno i novo porodilište u Nišu, te da je "KC Niš podignut od livade".

Najavio je otvaranje pruge do Subotice do prve polovine jula.

- Uništili su nas ovi koji su razarali Srbije prethodnih šest meseci - kazao je on.

Ponovo je najavio povećanje minimalne zarade.

- Danas je tačno minimalna zarada 457 evra, više nego tri puta više nego pre 11 godina. Tad smo imali preko 500.000 ljudi na minimalcu, a danas imamo svega 95.000 - tvrdi on.

Kaže da je ideja da će pokušati u dva koraka do 1. januara povećaju na 550 evra, te da je velika verovatnoća da će do toga i doći.

- Od 1. oktobra gledamo da povećamo minimalnu zaradu na 500 evra, a od 1. januara da ona bude 550 evra. Minimalna zarada u Srbiji bi bila 64.400 RSD - najavio je on.

Kaže da je potrebno pomoći poslodavcima i povećati neoporezovani deo.

- Tu je reč, pre svega, o građevinskom sektoru, STR... - rekao je on.

Kaže da tako država pokazuje brigu za najsiromašnije, da bi oni imali budućnost.

Kada to država uradi, kaže da će i privatni i državni poslodavci morati da povećaju platu. Povećanje plata će biti značajno manje od očekivanog zbog blokadera, navodi.

- Daću sve od sebe da penzije ne rastu manje od 8 odsto. Penzije nam kaskaju za platama. Nama je sad prosečna plata 923 evra, u decembru će biti 1.000 evra, a uz povećanje minimalca i preko toga. Želimo da penzije rastu sličnim tempom kao i plate - rekao je on.

Kad je u pitanju inflacija, tvrdi da će ona biti ispod 4 odsto.

- Gledamo kako da nešto u najtežim mogućim uslovima napravimo, kako da sačuvamo zemlju, kako da nam zemlja ide brže, kako da ljudi osete bolji životni standard. Važno nam je pokretanje svih mogućih projekata - kazao je on.

Nada se da će do kraja godine biti otvorena pruga Beograd-Budimpešta, te da će se do Budimpešte moći doći za tri sata.

- Nemci tokom Drugog svetskog rata nam nisu razorili obrazovanje i sistem kao ovi u proteklih sest meseci. Iz toga ćemo uspeti da se iščupamo. Profesorka iz Niša poslala je sina u Milano na studije, ona predaje na niškom univerzitetu ali je sina poslala na Bokoni. Problem je u tome što se pobunila zbog činjenice da druga deca mogu za manje para da studiraju Bakoni. To je takvo licemerje, tako loše, neverovatno. Sad su nam oni svojim neradom, javašlukom otvorili vrata da stvari menjamo - izjavio je on.

Kaže da nas je pogodila velika tragedija kad je pala nadstrešnica, ali da će tako uvek biti.

- Ljudi koji su izgubili svoje najmilije to znaju i bili su jako fer. Od 3. novembra je krenulo gaženje žrtava i uništavanje Srbije: tada je krenuo prvi nasilni upad u Gradsku kuću u Novom Sadu - kazao je on.

Optužio je spoljne sile da su rešile da unište Srbiju preko svojih poslušnika, uz sve mere obojene revolucije.

Ističe da je ranije već rekao da će tvrditi da zahtevi nisu ispunjeni i da će tražiti smenu vlasti.

- Na kraju smo i došli do toga da to traže - naveo je on.

Kaže da sada fakulteti liče na svinjce u mnogim gradovima Srbije.

- Nije strašno što su zauzeli SKC na kriminalan način i gazili srpsku zastava? Smeta im jedno jedino mesto (Pionirski park) jer su deca tamo "zlikovci" samo zato što bi hteli da uče. To je jedan užasan greh? - kazao je Vučić.

Pozvao je ljude da 15. septembra prisustvuju najvećoj vojnoj paradi u istoriji Srbije.

Kaže da je manja opasnost obojene revolucije kad vidimo da se iza nje kriju Jovo Bakić, Nataša Kandić, Božo Prelević... Kaže da ta lica ne mogu da budu nosioci ozbiljnih promena.

- Bilo je opasno dok nismo videli kako izgledaju tu plenumi - kazao je on.

Pita kad je bio prvi put isti naslov opozicionih medija da ga "Evropa polako ruši" bio 2014. godine.

- Takvih je naslova bilo 82 na njihovim medijima do sada. Izdržao sam 82 rušenja, bar po njima. Ima tu nešto mnogo opasnije. Ja sam bio u Moskvi i posle nekoliko dana sam pričao sa Zelenskim - kazao je Vučić.

Kaže da ti mediji tako govore našem narodu da su građani Srbije niko i ništa, ništa ne vrede i ne pitaju se ništa, već se pita Brisel.

- Oni kažu da su na toj strani i da čekaju nekog okupacionog gaulajtera. To je njihova suštinska poruka. Moja poruka je da poštujem Evropu - kazao je Vučić.

Ističe da je važno da Srbi sačuvaju slobodarski duh i da sami donose svoje odluke.

Tvrdi da je prošla vlast bez ikakve reakcije dozvolila da tzv. Kosovo proglasi nezavisnost, a da su 2004. dozvolili Martovski pogrom kada je i za one zemlje koje sada priznaju tzv. Kosovo to bila teritorija Srbije.

- Izdržavamo bar da ne bude priznavanja tzv. Kosova - kazao je on.

Ističe da najveću podršku ima na Kosovu i Metohiji.

- Znaju ljudi koliko je teško, ali znaju i ko će uvek da bude uz njih - rekao je Vučić.

Kaže da je nemoguće povesti ozbiljan razgovor u zemlji, te istakao pitanje veštačke inteligencije, carinskih ratova.

- Krenuo je najveći rat između Envidije i Huaveija. To je pravi pravcati rat. Amerika širi infrastrukturnu digitalnu mrežu - kazao je on.

Smatra da je cilj obojene revolucije bio i da se zaustavi znanje u Srbiji.

- Ceh ćemo platiti mi kao zemlja. Deca ne mogu da odgovaraju, ali će i oni platiti ceh u svom neznanju kog nikada neće biti svesni jer misle da je dovoljno drndanje telefona. Platićemo i mi kao roditelji, a odgovornost će da snose oni koji su najviše krivi, a to su njihovi profesori i nastavnici i oni će morati da budu odgovorni za zlodela koja su činili - rekao je Vučić.

Kaže da su reči Nataše Kandić čisti fašizam.

- Vidite rasnu teoriju prema Srbima iz Republike Srpske. Njoj su Srbi iz Republike Srpske niža bića koja nemaju šta da traže u Srbiji, čak ni da studiraju. Stavila je metu na čelu dečku koji ima 10.0 prosek na Medicinskom fakultetu. Da je došao iz Konga, Kenije i Belgije mi bismo ga poštovali i cenili. Njoj smeta Pavlović Miloš i to zato što je iz Doboja, iz Republike Srpske. Ja se osećam kao Srbin sa one strane Drine i šta ćeš? - pitao je on.

Podsetio je da je Nataša Kandić šamarala Srbe sa Kosova i Metohije i da bi htela da progoni ljude iz Srbije koji su iz Republike Srpske i to decu.

- Ko je većinska i pristojna Srbija videćemo na svakim izborima. Izbori u Kosjeriću i Zaječaru su, za stranku čiji sam član, veoma teški - rekao je on.

Pita da li je pristojna Srbija ona koja ide da uništava prostorije političkih partija koje drugačije misle.

- To je govorila Hitlerova nemačka 1934. godine. Tada su jedinice pod direktnom Hitlerovom kontrolom išle da uništavaju prostorije stranaka koje drugačije misle. Da li ste ikada videli da mi to radili ili da smo na to pozvali ili da nismo osudili kada su to uradili nekim drugima? - pitao je on.

Kaže da su aktivisti SNS u pritvoru "junaci" jer se još ne zna zašto su u pritvoru.

- Naravno da su zgrešili i počinili krivično delo jer su otišli u drugu ulicu da se obračunaju sa napadačima - rekao je on i podsetio da su na slobodu pušteni teroristi koji su spremali puč.

Ističe da ima mnogo peticija i da je juče dobio četiri, a jedna mu je bila posebno zanimljiva.

- Pisala su mi deca iz nekoliko sela raške i sjeničke opštine oko puteva na Goliji. Izbori će biti kada za to bude potrebe, a narod neka razmišlja o povećanim platama i penzijam, a ja ću da razmišljam o deci koja su mi pisala koliko problema imaju da pešače do svojih škola - kazao je on.

Kada je u pitanju najava blokade TENT-a, Vučić kaže da nema potrebe da narod brine.

- Tolerisaćemo do poslednjeg trenutka. Mislimo da smo pametno postupili. To su naši građani i stideće se svojih postupaka. Bude li neko pokušao da ugrozi vitalne sisteme biće priveden poznanju prava i biće veoma odgovoran za svako zlodelo koje je počinio - obećao je on.