SELAKOVIĆ STIGAO NA SVENARODNI SKUP U NIŠU: Za "Novosti" govorio o novim planovima

MINISTAR kulture Nikola Selaković dao je ekskluzivni intervju za "Novosti" i naglasio je da je svenarodni skup u Nišu istorijski za Niš i čitav jugoistok Srbije.

Novosti

- Očekujem zaista istorijski skup za čitav Niš i čitav jug i istok Srbije. Skup kakav Niš još nije video, skup na kome ćemo promovisati ono što je dobro. Da se saberemo, okupimo ujedinimo za našu Srbiju. Za naš Niš koji se razvija i ide onim putem kojim je krenuo 2014. godine kao prvi grad u Srbiji koji je dobio svoj klinički centar, kao grad koji je dobio svoj naučno tehnološki park, kao grad koji je doživeo da se završe dva velika mogu slobodno reći dva kontinentalna projekta, a kamoli za ovaj deo Srbije, a to su auto-put do granice sa Severnom Makedonijom i auto-put do granice sa Bugarskom. Za Niš za koji se borimo koji je oživeo svoj aerodrom, koji je postao ozbiljno i glavno čvorište ovog dela Srbije - rekao je Selaković

Rekao da je za to zaslužna odgovorna vlast koju predvodi predsednik Aleksandar Vučić.

Za "Novosti", Selaković je govorio i novim planovima.

- Ja sam uveren da novih planova ima mnogo, i danas ćemo i čuti koji su novi planovi, onaj o kome se govorilo a kome se iskreno radujem, a to je izgradnja brze pruge koja će povezati Beograd i Niš, dalje sa Novim Sadom i Suboticom, tako da će i Beograd postati mnogo lakše dostupan nišlijama, ali bogami i Niš beograđanima. Biće tu siguran sam još planova koji će biti predstavljani ali ono što je važno da napomenem, te planove može da ispuni samo onaj koji je uspeo u prethodnih 10 godina da promeni lice Niša, da zaustavi negativni trend i da ga preokrene u jednom pozitivnom smeru - odgovorio je.

