VUČIĆ POZVAO LJUDE NA SVENARODNI SKUP U NIŠU: Da pokažemo da je ovo naša zemlja, pristojnih i normalnih ljudi

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić govorio je za Pink TV, Prva TV i Niš TV i pozvao ljude na svenarodni skup u Nišu.

Govoreći o svenarodnom skupu u Nišu najavljenom za sutra, Vučić je rekao da je srećan što je u Nišu.

- Iako je bilo lepo u Tirani, svi razgovori su bili dobri i važni za našu zemlju, ja sam nekako posebno bio srećan kada smo sleteli u Niš - rekao je on.

Ističe da su pripreme za sutra u toku i da će imati da kaže važne stvari za ljude u Nišu.

- Pozivam Nišlije da dođu jer će biti najkonkretnijih stvari - rekao je Vučić.

Kaže da će biti i kratkoročnih stvari za Niš koje će biti odmah napravljene.

- Očekujte velike i važne vesti za Nišlije zbog čega će im život biti značajno lakši i bolji u narednom periodu - kazao je on.

Pita ko to nekome daje za pravo da ometa demokratsko izjašnjavanje onih koji drugačije misle od njih.

- U Nišu smo prisustvovali jezivom nasilju - kazao je on.

Dodaje da se to neće ponoviti.

- Snaga čopora je primetna tek kada napadnu pojedince, kada je 10 na 1, 500 na 1. Kada je odnos potpuno drugačiji, čopor se uvek povlači - kazao je on.

Kaže da nasilnici smatraju da imaju pravo da ponižavaju druge.

- To je pitanje, pre svega, načina na koji neko misli da unizi drugo biće. Kako li se oseća devojka ili žena kojoj je neki magarac od 23 godine uzeo i lupio jaje o glavu? Kako mislite da se osećaju brat ili sestra t edevojke, roditelj, supružnik ili deca Danijele Krstić posle onakve povrede? Ili unuci? Danas sam video ispovest dr Jerkana. Čovek je legenda Niša. To maltretiranje je trajalo 45 minuta. Malo su ga tukli, malo su ga ponižavali. Vidite neke ljude koji se zaleću na njega i sva jaja koja su imali na njega... Te slike govore da su hteli da nekom oduzmu dušu, srce, pravo na život i drugačije mišljenje. Čovek se tek posle 45 dana odlučio da da tu ispovest. Verujem da ljudi jezivije svedočenje nisu čuli. Nametnulo mi se samo pitanje šta je to tužilaštvo i drugi pravosudni organi uradili. Zbog toga je važan sutrašnji skup, da pokažemo da se slobodni i slobodarski Niš ne plaši, da smo u stanju da pokažemo da je ovo naša zemlja, pristojnih i normalnih ljudi u kojoj nam batinaši, vucibatine i huligani neće određivati ko sme, a ko ne sme i kuda i kako da se kreće i da se izborimo za to da nam više ne znanje i nerad ne budu najvažnija karakteristika kojom se kvalifikujemo za to da budemo Bogom dani da određujemo sudbine drugih ljudi. Ti ljudi žive u nekom svom mehuru i umislili su da kad se skupe da su zabranili nekom da dođe, da stvarno donose nekakve odluke. Sve vreme govore da su za poštovanje institucija, a sve institucije su zgazili - kazao je Vučić.

Vučić kaže da blokaderi pokušavaju da ožive nešto što umire.

- Sve većem broju ljudi u Srbiji je apsolutno jasno šta se dešavalo. Pogledajte ko je tukao žene u Nišu, ko je napadao ljude, ko je napadao pristojnog i finog gradonačelnika Niša koji je to podneo časno i uz osmeh. Napao ga je mladić koji se zalaže za "nezavisno Kosovo", mislim da se Nikolić preziva i zalaže se za prihvatanje "genocida" u Srebrenici. Čuva pozicije izrazito antisrpske i srpskom gradonačelniku soli pamet da bude antisrbin - kazao je Vučić.

Danas racionalni pristup mnogo ne pomaže, navodi predsednik Srbije.

- Bahatost, arogancija i neznanje su postali vrednost po sebi. Prosečno u našoj zemlji na bilo koji video na društvenim mrežama ili portalima trajanje gledanja je između 7 i 8 sekundi. Zadržavanje na jednoj vesti je između 2 i 3 sekunda. Prosečno se pročita 1/3 knjige godišnje. Sve nam se svelo na površno, instant delovanje za što je moguće više lajkova. Dobiješ lajk više i uspeo si u životu. Više nije važno koliko si knjiga u životu pročitao, a o rezultatima da ne pričamo - tvrdi Vučić.

Podseća na to šta je sve građeno u Nišu u poslednjih 10 godina.

- Ja sam došao u Niš 2014. godine i bila je livada gde je danas jedan od najmodernijih kliničkih centara u regionu. Tada je bilo 48.000 ljudi koji su koristili aerodrom, a 2023. je bilo više od 10 puta više ljudi koji su koristili taj aerodrom. Izgradili smo novu zgradu, izgradićemo novi kontrolni toranj, proširenje piste i sve drugo - kazao je Vučić.

Podseća na "najmoderniji auto-put".

- Niko nije ni sanjao da ćemo to tako brzo da izgradimo - navodi on.

Kaže da Niš ima auto-put do Soluna, Sofije, prugu Dimitrovgrad - Niš, obliaznicu...

- Da ne govorim o 10 fabrika koje već rade, naučno-tehnološkom parku u Nišu... Danas je čak 28.500 više zaposlenih ljudi nego pre 10 godina u Nišu - kazao je on.

Za dva procenta je procentualna proporcionalna razlika manja nego nekada, kada su u pitanje plate u Nišu i Beogradu, inače bi samo geometrijskom progresijom rasla.

- Tako Moskva pretiče Sankt Peterburg i "poješće ga", tako Beograd beži Novom Sadu. Brzom prugom spajamo Beograd i Niš jer nećemo da Niš zaostane - kazao je on.

Osvrnuo se i na broj letova i putnika koji lete avionom.

- Neki kažu da Tirana ima više putnika od Beograda, ali bi imali da radimo kao Tirana. Ali zato što imamo snažnu avio-kompaniju koja je nacionalna kompanija, i koja nam je omogućila život tokom kovida, a pogledajte kako rade ostale u regionu? Ili ne postoje, ili su pet puta slabije. A nijedna od tih neće da vas vozi ni u Čikagu, ni u Majami, a uskoro ćemo leteti i dalje! Morate da imate snažnu nacionalnu kompaniju, ali sam pored toga odabrao da osnažimo u Nišu, jer je za jug ovo važno! - kazao je on.

Ističe da dekan iz Niša ima svojih nekretnina "koliko hoćete".

- Kada idu u solunsku regiju da obilaze svoje nekretnine idu putevima koje je neki Vučić izgradio, a kada je G17+ bio na vlasti ništa od toga nije urađeno - rekao je on.

Najavio je najbolje porodilište u Srbiji u Nišu.

- Završava se projektna dokumentacija. Nadam se da do 2027. možemo sve da završimo. Uslovi u porodilištu u Nišu su užasni - kazao je Vučić.

Kaže da nikada nikome ranije nije palo na pamet da nekog ometa kad održava bilo koji skup.

- Dolazili su SPO, SPS, SRS, DS... Niko nikad nikoga nije ometao. Podrazumeva se da se taj dan sklonite i dođu drugi ljudi, a sada neki ljudi misle da imaju pravo da terorom zaplaše nekoga i proizveli su neverovatnu kontrareakciju i bes drugih ljudi kojima su branili slobodu okupljanja mnogo veći nego njihov. Pozivam ljude koji su terorisali Nišlije koje drugačije misle da to nikada ne čine, da se nauče elementarnom redu, demokratiji i poštovanju tuđeg mišljenja - naveo je on.

Podseća da su okupljanja takvih ljudi bila protivzakonita, a pušteno im je da bi se "videlo koliko je Srbija demokratska zemlja".

- Ne daj Bože da se oni dočepaju neke vlasti, niko ne bi smeo glavu da promoli i glas da iskoristi da kaže neku reč protiv takve vlasti, a takve neznalice šta bi uradile od zemlje ili ovi iz G17+... - izjavio je Vučić.

Ponekad iznenadi iracionalna i histerična kampanja koju neko vodi, navodi.

- Već početkom decembra sam znao šta se zbiva. Sačekao bih da prođe malo vremena da bih to okarakterisao kao obojenu revoluciju i sad je svim ljudima potpuno jasno - kazao je on.

Navodi da je sve bila iluzija, iluzija da neznanje i nerad mogu da pobede znanje i rad.

- Prirediću ručak u Nišu za ljude koji su se pridružili pokretu, to je 50 ljudi, to su profesori i mnogi drugi ugledni ljudi, lekari, penzionisani generali... Ljudi koji samo hoće pristojnu budućnost za sebe, svoju decu, roditelje, supružnike i svoje bližnje ništa više - kazao je on.

Ističe da su blokaderi foteljaši od početka želeli vlast po svaku cenu.

- Suštinski - skidanje moje glave... Nisu to krili - kazao je on.

Ističe da će kad-tad morati da odgovaraju oni koji su počinili teške zločine protiv obrazovnog sistema Srbije.

- Nikada ovo ne sme da bude zaboravljeno. Ti ljudi će morati da odgovaraju. Do sada su najviše odgovarala četiri momka iz SNS koji su branili svoje prostorije. Oni su već tri meseca u pritvoru, kao da su ubili 10 ljudi - kazao je on.

Kaže da će biti muka i problema u BiH.

- Imamo veliki strah zbog situacije u BiH. U Sarajevu ima mnogo neodgovornih ljudi, a plašim se i mnogo ljudi koji ne razumeju suštinu stvari i sve prebacuju na predsednika Dodika - kazao je Vučić.

Ističe da Aljbin Kurti što je nemoćniji u Prištini, to se više iživljava nad Srbima.

- Mislim da je današnje saopštenje EAS veoma važno, da su se po prvi put na takav način oglasili, američko predstavništvo u Prištini juče... Polako ljudi počinju da razumeju ko unosi nemir i želi sukobe na Kosovu i Metohiji - rekao je on.

Zahvalio se Donaldu Tusku, za koga kaže da je antiruski raspoložen.

- Ali je rekao da me ne otpužuju jer on zna moju situaciju, jer je bio predsednik Evropskog saveta pet godina - kazao je Vučić.

Ističe da bi to malo ko rekao iz srpskog naroda kao Tusk.

- Rekao je i da zna mene, zna kako vodim zemlju i da mi veruje. Beskrajno mu hvala na tome, neću mu to zaboraviti - izjavio je Vučić.

Ističe da mu je Kaja Kalas rekla zašto je bio u Moksvi, ali da ne bi bilo fer da kaže šta je odgovorio.

- Hvala joj što me saslušala i za 5-6 dana dolazi u Beograd - naveo je on.

Tvrdi da se Antonio Košta "ponovo pokazao kao prijatelj Srbije".

Ističe da je dobro što će biti razmenjeno 1.000 vojnika iz Ukrajine.

- Kad krenu da razgovaraju, verujem da će biti i drugih rezultata - izjavio je Vučić.

Kaže da ne veruje da će se ruska SVO uskoro završiti.

- Mislim da Rusi osećaju da im trenutno ide bolje na frontu i da žele da to iskoriste. Žele da pre konačnih razgovora imaju povoljniju situaciju na terenu - kazao je on.

Iz svega što je video, kaže da je shvatio da Si i Putin računaju na to da se stvara novi poredak u svetu i novo vreme.

- Na zapadu više nećete imati jedinstveni pogled na svet preko i sa ove strane okeana, ali sam video i ujedinjeniju Evropu koja sebe želi da osnaži i da bude jedinstvenija u otporu prema onima koji bi nju da sruše. Ta politička igra se komplikuje, a mi gledamo da zaštitimo svoje interese - naveo je on.

Tvrdi da smo na "evropskom putu", ali da imamo dobre odnose sa tradicionalnim prijateljima i da je na koncertu u Moskvi sedeo po azbučnom redu.

Kaže da su ga u Tirani smestili između Donalda Tuska i Kaju Kalas, a on je "kao džentlment dao Kaji Kalas da bude između njih.

- Kad ljudi nemaju drugi argument, nego gde ću da sedim i stojim... Mene je u Moskvi sačekalo 13 od 15 najvažnijih ljudi u Rusiji. Pogledajte ostale, nekima je bilo 5, nekima 3, nekima 7 ljudi - naveo je on.

Ističe da su blokaderi ubijali zemlju, bez odgovornosti i razmišljanja. Podseća na manji broj turista.

- Ljudi, to je skandalozno. Neće ljudi da dolaze u zemlju gde mu neko ne da da prolazi ulicama - kazao je on.

Kaže da to povlači za sobom manja povećanja penzija i plata.

- Penzioneri moraju da znaju da, ako je trebalo da im povećamo penziju 12 odsto, da ćemo moći da je povećamo 8 odsto. Plate, ljudi da znaju da, ako je trebalo da povećamo 8 odsto, moći ćemo 5 odsto da povećamo. Nema tu filozofije. Bukvalno su razarali zemlju i nemam strah da to kažem. To ću uvek i na svakom mestu da kažem. Za tri meseca će se svi stideti toga što su radili. Prođe vreme ludila i opšte histerije, a onda dođe vreme za odgovornost i hlađenje glava - kazao je on.

Uporedio je to sa 5. oktobrom.

- Pitaće se kako nam se ovo dogodilo i kako je bilo moguće da to radi i kako da Forca iz Požege soli pamet šta da se u Srbiji uradi, a skupo plaćena spolja, kao i oni iz "Ozona" - rekao je Vučić.

Kaže da je Niš brzo izrastao u "veliki, pravi grad".

- Odličan je za investiranje. Potrebno je da brže raste životni standard i stvoreni su dobri temelji da se to događa. Za to nam je potrebna stabilna situacija i da bi se u okolini Niša razvijao turizam. Sam Niš ima mnogo toga da ponudi. Potrebno nam je još ulaganja u Niš, ali i da Nišlije razumeju da ne postoji više vreme u kojem neko želi da naškodi Nišu da bi dobio Beorad ili Novi Sad. Naprotiv, ja sam samo u Nišu i Loznici proveo po 7 dana, a dolazio sam u Niš više puta nego svi predsednici vlada i svi predsednici zajedno od 1945. godine - kazao je on to i ponovio.

Kritikovao je ministre jer u Trgovištu u poslednjih godinu dana nije bio nijedan ministar.

- Ima i ministara sa juga Srbije - kazao je on.

Pokazao je majicu na kojoj piše "Ne damo Niš! Ne damo Srbiju!" i kazao da će je deliti sutra u Nišu, a da je uradio sin generala Vladimira Lazarevića.

Zamolio je, opet, ljude da dođu na svenarodni skup u Nišu.

- Da pokažemo da pristojnu Srbiju ne mogu da pobede i da izađemo sa idejama kako bi Niš i Srbija trebalo da izgledaju u budućnosti - kazao je on.

Zahvalio se ljudima koji su ga podržali da ode u Moskvu i koji su ga podržali kada je otišao u Tiranu.

- Za Srbiju je važno i ono što misle na zapadu i na istoku, ali je uvek najvažnije šta misli naš narod. Zato je sutrašnji skup skup naših građani, koji žele da oni odlučuju, a ja ću uvek da budem tu zajedno sa vama, dragi građani, kada želite da se građani Srbije pitaju i da građani Srbije odlučuju o svojoj budućnosti. Hvala što volite svoju zemlju, beskrajno vas volim. Sutra je i Aca Lukas, ali biće i mnogo dobrih sadržaja. ljudi već od 12,13 mogu da dođu da razgledaju u dobroj atmosferi i ja ću tu već biti od 16, 17... Hvala vama - naveo je on.