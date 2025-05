MINISTARKA ĐURĐEVIĆ STAMENKOVSKI O SKANDALOZNOJ SLICI BLOKADERA: Vređanje uspomene na milione nevino stradalih u borbi protiv fašizma

MINISTARKA za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Milica Đurđević Stamenkovski oglasila se povodom zloupotrebe istorijske simbolike u političke svrhe, a njeno saopštenje prenosimo u celosti.

Ministarstvo demografije

Sa dubokim ogorčenjem i žaljenjem reagujem na objavu opozicione grupacije koja pod nazivom „ETF Blokada“ upoređuje Narodnu skupštinu Republike Srbije sa Rajhstagom – simbolom nacističkog režima. U fotografiji i pratećem tekstu, postavljenim povodom Dana pobede nad fašizmom, grupa mladih aktivista prisvojila je istorijsku simboliku jednog od najvećih civilizacijskih trijumfa, pokušavajući da sebe predstavi kao oslobodioce, a institucije sopstvene države kao tiraniju koju treba „osvojiti“.

Ovakvo poigravanje sa istorijom je ne samo politički neodgovorno, već i duboko neprihvatljivo. To je vređanje uspomene na milione nevino stradalih u borbi protiv fašizma, uključujući preko 1.000.000 žrtava iz Srbije i bivše Jugoslavije. To je udarac u lice svim porodicama čiji su preci dali živote za slobodu. Upoređivati demokratski izabrani parlament sa simbolom nacističke diktature nije čin otpora – to je čin neozbiljnosti, političke infantilnosti i moralne bezobzirnosti.

U demokratskom društvu, svako ima pravo da protestuje, da izrazi neslaganje i da se bori za svoje stavove – ali nijedan ideal, nijedan zahtev, ne opravdava relativizaciju najmračnijih stranica istorije čovečanstva. Oni koji sebe vide kao budućnost Srbije, morali bi da razumeju osnovne lekcije prošlosti.

Pozivamo sve aktere javnog i političkog života, posebno akademsku zajednicu i studente, da se ograde od ovakvih poruka i da pokažu zrelost u javnom nastupu. Politička borba ne sme da bude izgovor za umanjivanje značaja antifašističke borbe i ponižavanje institucija sopstvene države.

Srbija nije fašistička tvorevina. Srbija je zemlja koja je izgrađena na žrtvi i slobodi. Njene institucije nisu tuđe – one su temelj demokratije i prostora u kojem se i borba i dijalog moraju voditi u skladu sa Ustavom i vrednostima za koje su naši preci živote dali.

Srbija pamti. Srbija poštuje. Srbija ne zaboravlja – ni prijatelje, ni neprijatelje.