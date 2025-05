"SA PUTINOM O ENERGETICI I NIS-U": Vučić o temama razgovora sa ruskim predsednikom

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić izjavio je danas da će među temama o kojima će razgovarati sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom biti energetika i Naftna industrija Srbije (NIS).

Odnos državnika određivaće cenu / Foto Predsedništvo Srbije

Vučić je novinarima u Moskvi rekao da će jedna od važnih tema biti i dugoročni ugovor o gasu.

- Ako pogledate cene na TTF-u, danas je cena pala sa 410 na 400 dolara na 1.000 kubnih metara, a mi danas plaćamo po našoj formuli 275 dolara. Dakle ako izračunate to je 125 dolara za 1.000 kubnih metara, na milion to je 125.000 dolara. Računajte odmah puta osam i to vam je milion evra na današnji dan. Računajte to na 365 dana. Ogromna ušteda za Srbiju. Tih 365 miliona evra je negde 10, negde 20, negde 30 km puta. To je da isplatimo gotovo 75 odsto jedne penzije. Dakle ogroman novac štedimo i hvala ruskoj strani na toj vrsti korektnosti koju su nam pružali - rekao je Vučić.

Dodao je da je za nas mnogo važnije da pokušamo da ugovorimo količinu od osam miliona kubnih metara stalnih i fleksibilnost za još četiri miliona metara, jer, kako je naveo Srbija zimi, a i u vrelim letnjim danima troši nekada i 15, 16,17 miliona metara gasa.

- Tada moramo da povlačimo gas iz Mađarske. Pitanje je šta će biti sa Banatskim Dvorom, jer se on sada proširuje, Srbija trenutno ima 228 miliona kubnih metara gasa u rezervi, a pravimo da bude 800 ukupno, što će biti da se iz našeg dela iskoristi 350 do 400 miliona, a to će biti tek krajem 2026. godine. Tu je i problem što ne može sve da se povuče zbog cevi koje ne mogu sve da prihvate - rekao je on.

Vučić je rekao da nije došao u posetu Moskvi samo da bi obeležio Dan pobede, već i da bi uradio nešto za ljude iz Srbije i dodao je da će tokom ove posete imati mnogo komplikovane razgovore.

- Da ne opterećujem ljude. Mnogo komplikovani, nejednostavni razgovor i mnogo važni za ljude u Srbiji. I ovde smo da bismo uradili nešto za ljude u Srbiji. I naravno da bismo učestvovali u obeležavanju pobede nad fašizmom, jer se mi dičimo pobedom nad fašizmom. Srpski narod je jedan od retkih naroda iz našeg regiona koji može da se diči tom borbom od početka Drugog svetskog rata. Mi nismo cvećem dočekivali nacističke trupe kao što su mnogi drugi u našem regionu - rekao je Vučić.

