VUČIĆ ZA ''NOVOSTI'' O REAGOVANJU NA NJEGOV BORAVAK U MOSKVI Danas će biti reakcija sigurno, i to mnogo teških

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je na pitanje ''Novosti'' kakve reakcije očekuje zbog njegove posete Moskvi.

Foto: Printskrin TV Pink

- Danas će biti reakcija sigurno, i to mnogo teških, zato što oni imaju neki sastanak u Varšavi. Očekivano je sve. Ja sam ponosan zato što nisam nikoga obmanjivao, lagao, govorio sam istinu. I pre osam ili devet meseci kada sam razgovarao sa predsednikom Putinom telefonom, tada sam mu obećao. Nije reč tu da biste je dali u kafani, uz muziku i piće, pa vam je lako da je ispunite. Reč se daje kada je teško. Čovek se drži za reč, vo za rogove. Ako ste dali reč, onda je vaš posao da učinite sve da tu reč ispunite. Zamalo da ne budem u mogućnosti da je ispunim, ali ne svojom krivicom. Moja je obaveza da učnim sve što mogu da se borim za interese Srbije. Mi se neretko ponašamo kao da smo velika sila. Mislimo da to tako možemo i takve rezultate očekujemo. Uvek je dobro pomerati tu lestvicu na više i očekivati više. Mene očekuju važni razgovori sa evropskim zvaničnicima posle. Znam ja kako to ide. Ali ako su mislili da ću da ćutim, kao neki, neću da ćutim. Moj odgovor će biti ozbiljan, odgovoran i unapred pripremljen. Reći ću im sve šta mislim. Zemlja će da nastavi na svom putu. Ako neko treba da plati cenu, to ću biti ja, a ne Srbija.